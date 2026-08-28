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ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ χρησιμοποιεί τη διάσκεψη των Προέδρων για να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία
Πολιτική
17:25 - 28 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ χρησιμοποιεί τη διάσκεψη των Προέδρων για να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία

Reporter.gr Newsroom
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Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη στην εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. Το ΠΑΣΟΚ δεν άργησε να απαντήσει, αφήνοντας αιχμές για τις ακροδεξιές φωνές εντός του κυβερνώντος κόμματος.  

Η κ. Σδούκου σημείωσε πως ο κ. Τσουκαλάς επιχείρησε να δικαιολογήσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα «παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα».

Η ίδια, ωστόσο, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ παρέλειψε να αναφέρει πως, όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν ο κ. Χουρδάκης είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, οι 24 από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τον είχαν υπερψηφίσει.

Κατά την κα Σδούκου, το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό περί πάγιας στήριξης των προτάσεων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το Προεδρείο της Βουλής.

«Είτε λοιπόν πήραν έναν ακροδεξιό στις τάξεις τους, κάτι που προφανώς δεν ισχύει με βάση τα γεγονότα, είτε ο κ. Τσουκαλάς λέει ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Σδούκου.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, θέτοντας το ερώτημα: «Ακροδεξιοί ή ψεύτες;».

Το γάντι σήκωσε ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας:

«Η κυρία Σδούκου που εκπροσωπεί το κόμμα που έχει στη θέση του αντιπροέδρου του και ως πρωτοκλασάτα στελέχη του, τα πολιτικά παιδιά του Γ. Καρατζαφέρη και του ΛΑ.Ο.Σ., αναρωτιέται αν το ΠΑΣΟΚ είναι “ακροδεξιό”.

Το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθετε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις “αν μας ψεκάζουν»”, ούτε προπαγάνδιζε ότι το Ολοκαύτωμα δεν συνέβη. Οι ακροδεξιοί πολιτικοί συνοδοιπόροι της κυρίας Σδούκου και του κυρίου Μαρινάκη έκαναν πολιτική καριέρα με τέτοια θλιβερή ατζέντα.

Δεν έχει τέλος ο πολιτικός τους κατήφορος».

Στη συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης, ο ίδιος προσθέτει:

«Πάμε, λοιπόν, από την αρχή γιατί η Νέα Δημοκρατία με τη γνωστή καθεστωτική της αλαζονεία αρέσκεται να κάνει λάστιχο και να φέρνει στα μέτρα της βασικές κοινοβουλευτικές αρχές:

Το Προεδρείο της Βουλής είναι διακομματικό και η σύνθεση του προκύπτει από την ψηφοφορία των βουλευτών επί της πρότασης για τη θέση των αντιπροέδρων που κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα αυτόνομα και ελεύθερα. Ουδείς τρίτος νομιμοποιείται να παρέμβει στην επιλογή που κάνει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα.

Και ας έρθουμε στην ουσία που η Νέα Δημοκρατία αποσιωπά σηκώνοντας σκόνη.

Με δεδομένο ότι η θέση του Ε’ Αντιπροέδρου που προορίζεται για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πληρωθεί, βάσει του Κανονισμού της Βουλής η σύνθεση του Προεδρείου θα μειωθεί κατά έναν αντιπρόεδρο.

Έτσι, μεγαλώνει και άλλο η κυβερνητική πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων, που αποφασίζει για επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών και μια σειρά άλλα σημαίνοντα ζητήματα.

Όλοι θυμόμαστε τις αριθμητικές αλχημείες για την πλειοψηφία των 3/5, όταν η Νέα Δημοκρατία αγκαλιά με τον Βελόπουλο αλλοίωσαν τη σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών.

Ο κύριος Μαρινάκης συνεχίζει να ψεύδεται και η κυρία Σδούκου δυστυχώς τον ακολουθεί στον κατήφορο.

Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να επιλέξει και υποψηφίους στα κόμματα της αντιπολίτευσης; Ως πότε θα συνεχίσει την παραβίαση κάθε πάγιας κοινοβουλευτικής πρακτικής; Τι άλλο θα κάνει για να νοθεύσει τη δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου και του πολιτικού συστήματος;», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 17:28
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