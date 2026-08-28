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Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παράδοση τεσσάρων προεξοπλισμένων Blocks για την τρίτη γαλλική φρεγάτα FDI
Ναυτιλία
17:05 - 28 Αυγ 2026

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παράδοση τεσσάρων προεξοπλισμένων Blocks για την τρίτη γαλλική φρεγάτα FDI

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα, Παρασκευή (28/8), τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν με επιτυχία τέσσερα ακόμη προεξοπλισμένα τμήματα (blocks) για την τρίτη φρεγάτα FDI του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και έβδομη φρεγάτα του προγράμματος FDI, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση που έχουν κατακτήσει ως στρατηγικός εταίρος της Naval Group και επιβεβαιώνοντας το επίπεδο τεχνογνωσίας που έχουν αναπτύξει τους σε έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων και τεχνολογιών αιχμής.  

Τα τέσσερα προεξοπλισμένα τμήματα ολοκληρώθηκαν στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σαλαμίνας και αναχώρησαν στις 28 Αυγούστου 2026 από την Ελλάδα με προορισμό το ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient της Γαλλίας, όπου θα ενσωματωθούν στη φρεγάτα στο πλαίσιο των επόμενων σταδίων της κατασκευής της. Είχε προηγηθεί, στις 17 Μαΐου 2026, η αποστολή του πρώτου από τα συνολικά πέντε blocks που έχουν αναλάβει τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας για την τρίτη γαλλική FDI. Με τη σημερινή αποστολή των υπόλοιπων τεσσάρων ολοκληρώνεται η παράδοση του συνόλου των πέντε προεξοπλισμένων τμημάτων για τη συγκεκριμένη φρεγάτα.

Τα τμήματα αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος συνεργασίας με τη Naval Group, στο οποίο τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμμετέχουν ως βασικός βιομηχανικός εταίρος, αναλαμβάνοντας την κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων (blocks) για το πρόγραμμα φρεγατών τύπου FDI που ναυπηγούνται τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία.

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Η συμμετοχή των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στο πρόγραμμα FDI αποτελεί σημείο καμπής για την ελληνική ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία στο σύνολό της, αφού όπως είναι γνωστό, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ελληνικό ναυπηγείο συμμετέχει στην κατασκευή πολεμικού πλοίου υψηλής τεχνολογίας για τον ναυτικό στόλο άλλης χώρας.

Η συνεργασία αυτή με τη Naval Group, η οποία διευρύνεται συνεχώς από το 2022, οπότε και υπεγράφη, προβλέπει τη συμμετοχή των Ναυπηγείων στην κατασκευή των φρεγατών FDI τόσο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού όσο και του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, με προεξοπλισμένα τμήματα (blocks) του κύτους και της υπερκατασκευής. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2024, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν παραδώσει τα προεξοπλισμένα blocks της τρίτης και τέταρτης ελληνικής FDI HN «Φορμίων» και FDI HN 4 «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», ενώ από τον Ιούλιο του 2024 έχουν παραδώσει τα αντίστοιχα blocks για τη δεύτερη γαλλική φρεγάτα που κατασκευάζεται στο Lorient.

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Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των πέντε blocks για την τρίτη γαλλική FDI, η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα διευρύνεται περαιτέρω, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δυνατότητα της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας να εντάσσεται σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγής αμυντικών προγραμμάτων υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν επεκτείνει τη συνεργασία τους με τη Naval Group με την υπογραφή εξαετούς σύμβασης που αφορά το Follow On Support των φρεγατών FDI Belharra, για την τεχνική υποστήριξη των ελληνικών και γαλλικών φρεγατών FDI.

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Ο Πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Δρ. Γεώργιος Κόρος, δήλωσε:

«Η διαρκής συνεργασία μας με τη Naval Group αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να είναι παρούσα στην πρώτη γραμμή των αμυντικών ναυπηγήσεων. Η ολοκλήρωση και παράδοση του συνόλου των προεξοπλισμένων τμημάτων που αναλάβαμε για την τρίτη γαλλική φρεγάτα FDI αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη επιβεβαίωση της τεχνογνωσίας, της αξιοπιστίας και των δυνατοτήτων των Ναυπηγείων Σαλαμίνας. Εργαζόμαστε με συνέπεια, ακρίβεια και αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στους διεθνείς μας εταίρους όσο και απέναντι στη χώρα, ώστε να ισχυροποιείται σταθερά ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας σε κρίσιμους τομείς για την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτοδυναμία.»

Ο συνδυασμός της πολυετούς γνώσης και εμπειρίας των Ναυπηγείων Σαλαμίνας σε απαιτητικά και εξειδικευμένα έργα και της τεχνογνωσίας που μεταφέρεται στην Ελλάδα από τη Naval Group για ένα έργο υψηλής τεχνολογίας και απαιτήσεων, που μέχρι σήμερα δεν είχε υπάρξει στη χώρα μας, εδραιώνει ειδικές γνώσεις και ικανότητες, μαζί με τις ανάλογες πιστοποιήσεις που διαθέτουν πλέον τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας.

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Με ιστορία άνω των τεσσάρων δεκαετιών, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αποτελούν έναν από τους σταθερότερους και πλέον αξιόπιστους πυλώνες της ελληνικής ναυπηγικήςκαι αμυντικής βιομηχανίας. Διαθέτοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και διαρκή συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και νατοϊκές προδιαγραφές, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας έργα υψηλής πολυπλοκότητας, όχι μόνο στον στρατιωτικό αλλάκαι στον εμπορικό τομέα. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των FDI λειτουργεί ως επιβεβαίωση της εγχώριας τεχνογνωσίας και της δυνατότητας της Ελλάδας να συμβάλλει ενεργά σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα, με ισχυρή βιομηχανική βάση και αυξανόμενη εξαγωγική προοπτική.

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