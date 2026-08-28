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Χρηματιστήριο: Κράτησε το momentum με νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό
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17:35 - 28 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Κράτησε το momentum με νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο η ολοκλήρωση της εβδομάδας στο Euronext Athens με τον ΓΔ να υπερβαίνει ενδοσυνεδριακά τις 2700 μονάδες για 1η φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2008 και με την σημερινή εικόνα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει το ανοδικό momentum με το κλείσιμο στις 2679 μονάδες +0,48% με χαμηλότερο πάντως τζίρο στα 237 εκ.  

Σε επίπεδο εβδομάδας τα κέρδη έφτασαν στο +1,7% για τον ΓΔ, σε επίπεδο μήνα στο +4,3% ενώ από την αρχή του χρόνου η εικόνα είναι εξαιρετική – για 6η συνεχόμενη χρονιά – στο +26,4%.

Τα διυλιστήρια για άλλη μια συνεδρίαση κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά σε τιμές στα 62 ευρώ με την ΜΟΗ -1,6% να κλείνει τελικά χαμηλότερα και τα ΕΛΠΕ +2,1% πάνω από τα 15 ευρώ.

Εξαιρετική εικόνα και στον ΤΙΤΑΝ +0,7%, με κέρδη η ΕΥΔΑΠ +2,1%, ΜΠΕΛΑ +1,5%, CENER +1.1%, ΔΕΗ +1,1%, μεικτή εικόνα στις τράπεζες (ΔΤΡ +0,7%) με καλύτερες τις OPTIMA +1.7%, BOCHGR +1.3%, ΕΥΡΩΒ +1,3%.

Απώλειες στην ALWN -2,3% και μικρότερες σε ΛΑΜΔΑ -0.5%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,4%, AKTR -0,4%.

Εμφανώς βελτιωμένη κατάσταση στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον ΟΛΠ +3.4%, ΠΡΟΝΤΕΑ +2,6%, OΤΟΕΛ +2,1%, ΚΡΙ +1,9%, ΑΒΑΞ +1,4% και τις περισσότερες μετοχές του δείκτη με έστω οριακά κέρδη ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η ΟΛΘ -1,5%, ΦΡΛΚ -1,5%, ΠΡΟΦ -0,8%, ΠΕΤΡΟ -0,7%.

Χωρίς σημαντικές μεταβολές οι μετοχές στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με την ΠΕΡΦ -1,1%, ΜΠΡΙΚ -0,9%, ΦΑΙΣ -0,7% στο κόκκινο και τις ΠΑΠ +1,7%, ΔΟΜΙΚ +0,7%, ΥΚΝΟΤ +0.6% με μικρά κέρδη.

Παραμένει η καλή εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον DAX +0.6% σε ιστορικό υψηλό και τον γαλλικό CAC +1% με τα υψηλότερα κέρδη, με τα βλέμματα πάντως της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένα στην ομιλία του νέου προέδρου της Fed k.Warsh στο Jackson Hole που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει και την νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 17:39
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