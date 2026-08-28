Στο μικροσκόπιο της Ευρώπης η Tesla μετά την ανάκληση οχημάτων στην Κίνα

Η ολλανδική ρυθμιστική αρχή οχημάτων RDW ξεκαθαρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβληθεί ανάκληση αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη, παρά τις ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι πόρτες των οχημάτων να μην μπορούν να ανοίξουν εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Automotive News Europe.

Η RDW έχει θέσει υπό παρακολούθηση το ζήτημα της ασφάλειας των θυρών των οχημάτων Tesla, μετά τη μεγάλη ανάκληση που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει τη λήψη αντίστοιχων μέτρων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Κίνα προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα στη μεγαλύτερη ανάκληση αυτοκινήτων στην ιστορία της, με συνολικά 4,3 εκατομμύρια οχήματα να επηρεάζονται. Από αυτά, τα 2,98 εκατομμύρια ήταν οχήματα Tesla, λόγω ανησυχιών ότι οι μηχανισμοί έκτακτης ανάγκης για το άνοιγμα των θυρών ενδέχεται να είναι δύσκολο να εντοπιστούν ή να χρησιμοποιηθούν μετά από ένα ατύχημα.

Η RDW αποτελεί την αρμόδια ρυθμιστική αρχή που έχει την εποπτεία της ασφάλειας των αυτοκινήτων Tesla στην Ευρώπη. Σε γραπτές απαντήσεις προς το Reuters, η υπηρεσία ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά το θέμα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη εξέταση ή έρευνα για ενδεχόμενη ανάκληση. Περιορίστηκε να επισημάνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάκληση στην Ευρώπη.

«H RDW πιστεύει ότι τα οχήματα πρέπει να μπορούν να ανοίγουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες — συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που παρουσιάζουν βλάβη στα ηλεκτρικά συστήματα — με έναν διαισθητικό τρόπο, χωρίς τη χρήση εργαλείων, τόσο από μέσα όσο και από έξω», ανέφερε η ολλανδική υπηρεσία.

Παράλληλα, η RDW διευκρίνισε ότι οι ενσωματωμένες ή χωνευτές χειρολαβές στις πόρτες, χαρακτηριστικό που συναντάται στα οχήματα της Tesla, δεν αποτελούν από μόνες τους πρόβλημα.

Η δυνατότητα εύκολου ανοίγματος των θυρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων τόσο στις εργασίες του ΟΗΕ για τους κανονισμούς οχημάτων στη Γενεύη, όσο και στο Euro NCAP, το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αξιολόγησης νέων αυτοκινήτων που πραγματοποιεί δοκιμές και απονέμει βαθμολογίες ασφάλειας.

«Αυτό συμβαίνει επειδή, τα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει περιστατικά στα οποία οι επιβάτες ή οι διασώστες αντιμετώπισαν δυσκολία στο άνοιγμα των οχημάτων μετά από ατύχημα ή πυρκαγιά», ανέφερε η υπηρεσία.

Η μεγαλύτερη ανάκληση στην Κίνα

Την ίδια στιγμή, η Κίνα ενισχύει το πλαίσιο ελέγχου της ποιότητας και της ασφάλειας των οχημάτων, ξεκινώντας την ετήσια διαδικασία αξιολόγησης των αυτοκινήτων και επιβάλλοντας ανακλήσεις όταν εντοπίζονται ελαττώματα.

Οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές ζήτησαν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να καταρτίσουν προληπτικά σχέδια ανάκλησης για πιθανά προβλήματα που εντοπίζονται μέσω των εσωτερικών ελέγχων τους. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ετήσια εκστρατεία με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των οχημάτων στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Στις 21 Αυγούστου, η Tesla και οκτώ κινεζικές εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων ανακοίνωσαν διορθωτικές ενέργειες που αφορούν συνολικά 4,3 εκατομμύρια οχήματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάκληση αυτοκινήτων που έχει καταγραφεί στην Κίνα και συνδέεται με ανησυχίες για τους μηχανισμούς ανοίγματος των θυρών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους που θα καλύπτουν την ποιότητα των προϊόντων, την αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα, αλλά και τις δοκιμές και την επικύρωση νέων τεχνολογιών. Οι έλεγχοι θα αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων των εταιρειών, καθώς και τους βασικούς προμηθευτές τους, ενώ οι σχετικές εκθέσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στις τοπικές αρχές έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν άμεσα σχέδια ανάκλησης στη ρυθμιστική αρχή της αγοράς και να προχωρούν σε εθελοντικές ανακλήσεις όταν εντοπίζονται ελαττωματικά προϊόντα. Από την πλευρά τους, οι τοπικές αρχές καλούνται να ενισχύσουν την εποπτεία και να διασφαλίζουν ότι οι νέες τεχνολογίες στα οχήματα υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας πριν από την εφαρμογή τους.

Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και στις τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης. Παράλληλα, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργική ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία δεδομένων, τις ενημερώσεις λογισμικού, την παρακολούθηση περιστατικών και τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Τα νέα μέτρα καταδεικνύουν την αυστηρότερη και πιο ενεργή προσέγγιση που υιοθετούν οι κινεζικές αρχές απέναντι στην ασφάλεια των οχημάτων και στις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονται σε αυτά.

Η ενίσχυση των ελέγχων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια ζήτηση στην Κίνα εμφανίζει σημάδια εξασθένησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης επιβράδυνσης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία φαίνεται να μετατοπίζει σταδιακά το βάρος από την προσπάθεια διατήρησης του μεριδίου αγοράς μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου τιμών, προς τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας.

Σε ξεχωριστή πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε λίγο μετά την επίσημη εντολή των αρχών, ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Κίνας προειδοποίησε ότι ο «παράλογος ανταγωνισμός» μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνέπεια της παραγωγής και την ασφάλεια των προϊόντων, θέτοντας σε κίνδυνο την ποιοτική ανάπτυξη του κλάδου.