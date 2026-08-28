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Wall: Όλα τα βλέμματα στον Γουόρς – Αναμονή για το μήνυμα της Fed για τα επιτόκια
Χρηματιστήρια
17:03 - 28 Αυγ 2026

Wall: Όλα τα βλέμματα στον Γουόρς – Αναμονή για το μήνυμα της Fed για τα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Με οριακές μεταβολές κινούνται την Παρασκευή 28/8 οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα και στρέφουν την προσοχή τους στην πολυαναμενόμενη ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson Hole του Γουαϊόμινγκ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο περίπου 0,1% στις 7.737,63 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει οριακές απώλειες κατά 0,05% στις 26.527,50 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κινείται υψηλότερα κατά περίπου 106 μονάδες, ή 0,2% στις 53.676,16 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των αγορών επικεντρώνεται στην τοποθέτηση του Γουόρς, ο οποίος αναμένεται να δώσει ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής και την πορεία των επιτοκίων το επόμενο διάστημα. Παρότι η ομιλία του στο Jackson Hole δεν συνδέεται με προγραμματισμένη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, οι επενδυτές αναμένεται να αναζητήσουν οποιοδήποτε μήνυμα σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν αυτή τη στιγμή σε περίπου 64% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της.

Η Νατάλια Λογιέφσκι, managing director στην CIFC Asset Management, επισημαίνει ότι οι επενδυτές έχουν περιορισμένη προηγούμενη εμπειρία από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται δημοσίως ο νέος επικεφαλής της Fed.

Όπως ανέφερε, οι νέοι πρόεδροι της κεντρικής τράπεζας αξιοποιούν συχνά το συγκεκριμένο βήμα για να καθορίσουν το πλαίσιο της θητείας τους, με τη γλώσσα και τα μηνύματα που θα χρησιμοποιήσει ο Γουόρς να είναι πιθανό να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την ερμηνεία των οικονομικών στοιχείων κατά τους επόμενους μήνες.

Έντονες κινήσεις σε επιμέρους μετοχές

Στο επίκεντρο βρέθηκαν παράλληλα συγκεκριμένες εταιρικές ανακοινώσεις.

Η μετοχή της Gap ενισχύθηκε περίπου 20%, παρά το γεγονός ότι τα τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας ήταν μικτά. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ανακοίνωση νέου διευθύνοντος συμβούλου για την Old Navy, το εμπορικό σήμα της εταιρείας που αντιμετωπίζει προβλήματα και βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Στον αντίποδα, η Marvell Technology υποχωρεί περίπου 7%, μετά τις προβλέψεις της για το τρέχον τρίμηνο. Η καθοδήγηση της εταιρείας για το μη-GAAP μικτό περιθώριο κέρδους απογοήτευσε τους επενδυτές και βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων στη μετοχή.

Σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών οι δείκτες

Παρά τη σημερινή επιφυλακτικότητα, οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street οδεύουν προς θετικό κλείσιμο της εβδομάδας.

Ο Dow Jones και ο S&P 500 καταγράφουν μέχρι στιγμής εβδομαδιαία κέρδη κοντά στο 1%, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται προς άνοδο άνω του 1%.

Για τον Dow Jones, ένα θετικό κλείσιμο της εβδομάδας θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα σηματοδοτούσε την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο του δείκτη έπειτα από δύο συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών.

Το ενδιαφέρον, επομένως, παραμένει στραμμένο στην ομιλία του Γουόρς, με τις αγορές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων και το ευρύτερο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της Fed.

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