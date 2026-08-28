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Γερμανία: Σε υψηλό 3,5 ετών οι τιμές εισαγωγών – Πέμπτος μήνας ανόδου
Ειδήσεις
15:52 - 28 Αυγ 2026

Γερμανία: Σε υψηλό 3,5 ετών οι τιμές εισαγωγών – Πέμπτος μήνας ανόδου

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές εισαγωγών στη Γερμανία κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,8% τον Ιούλιο του 2026, επιταχύνοντας από το 6,1% του Ιουνίου και σημειώνοντας άνοδο για πέμπτο διαδοχικό μήνα.  

Η επίδοση του Ιουλίου ήταν αντίστοιχη με εκείνη του Μαΐου και αποτελεί τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης από τον Δεκέμβριο του 2022.

Κυριότερος παράγοντας πίσω από την άνοδο παρέμειναν οι τιμές ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 26,4% σε ετήσια βάση, έναντι 23,9% τον Ιούνιο. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στις τιμές των πετρελαιοειδών, κατά 47,5%, του αργού πετρελαίου κατά 22,3%, της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 19,7%, του λιθάνθρακα κατά 17,5% και του φυσικού αερίου κατά 18,8%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,5%, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Στον αντίποδα, ο ρυθμός αύξησης στις τιμές των ενδιάμεσων αγαθών επιβραδύνθηκε οριακά στο 10,2%, από 10,3% τον Ιούνιο. Παρά τη μικρή υποχώρηση, σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα μη σιδηρούχα μέταλλα και τα ημιτελή προϊόντα, με τις τιμές τους να αυξάνονται κατά 26,0%. Ειδικότερα, τα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν άνοδο 25,1%, ενώ ο χαλκός αυξήθηκε κατά 33,3%.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών συνέχισαν να υποχωρούν σε ετήσια βάση, καταγράφοντας πτώση 0,2%. Ωστόσο, η μείωση ήταν σαφώς ηπιότερη σε σχέση με το 0,8% του Ιουνίου. Οι τιμές των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν κατά 0,5%, ενώ στα διαρκή αγαθά σημειώθηκε αύξηση 1,5%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές εισαγωγών ενισχύθηκαν κατά 0,2%, ανακάμπτοντας από την πτώση 0,7% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο και επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

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