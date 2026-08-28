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Πλεύρης: Πρόκληση να πάει ο Τσίπρας πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική
15:45 - 28 Αυγ 2026

Πλεύρης: Πρόκληση να πάει ο Τσίπρας πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Στην πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση, αλλά και στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξή του στο Mega.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι «αντίπαλος» της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίζεται στην απουσία εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση.

«Όταν η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά της, για την κυβέρνηση είναι όφελος. Όταν είσαι κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίζεσαι στο “δεν υπάρχει εναλλακτική”. Όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να λύνεις θέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει να πείσει τους πολίτες ενόψει των επόμενων εκλογών, με στόχο την αυτοδυναμία.

«Εμείς λέμε θα πάμε στις εκλογές, θα προσπαθήσουμε, έχουμε 6-7 μήνες, βάσει του χρόνου που έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να πείσουμε τους πολίτες για να έχουμε τα ποσοστά και να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε αυτοδύναμα», δήλωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl0cggs9w1gh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πλεύρης για ΠΑΣΟΚ: «Έχει γίνει ένα αριστερό κόμμα»

Ο Θάνος Πλεύρης άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει απομακρυνθεί από τα χαρακτηριστικά που παραδοσιακά συνδέονταν με τον χώρο του Κέντρου.

«Ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχουν πάρει μια διαδρομή άγχους. Στην πραγματικότητα έχει γίνει ένα αριστερό κόμμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, με τον τρόπο που πολιτεύεται, πολιτεύεται με τα χαρακτηριστικά ενός κεντρώου κόμματος όπως το ξέραμε».

Κατά την εκτίμησή του, η στάση αυτή συνδέεται και με τον ανταγωνισμό για την εκλογική επιρροή στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς, όπως είπε, «μάλλον έχει το άγχος του ανταγωνισμού με τον κ. Τσίπρα και για αυτόν τον λόγο γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα κερδίσει το αριστερό κοινό».

Η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υποστήριξε ότι η πολιτική του διαδρομή και η κυβερνητική του θητεία αποτελούν στοιχεία που εξακολουθούν να τον συνοδεύουν.

«Εάν τον δει κάποιος θα νομίζει ότι αυτός ο καλός άνθρωπος εμφανίστηκε πρώτη φορά σε αυτό τον τόπο, και ότι δεν τον ξέρουμε. Ο κ. Τσίπρας έχει παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι σέβεται τον Αλέξη Τσίπρα ως πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διακυβέρνησή του κατά την περίοδο 2015-2019 αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αξιολόγησης.

«Τον σέβομαι ως πρώην πρωθυπουργό, αλλά κρίνεται για τη θητεία του 2015-2019. Το ότι άλλαξε όνομα και επιλέγει να βγάλει ανθρώπους μπροστά που δεν έχουν ενοχλήσει όπως είχαν ενοχλήσει άλλοι στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει», δήλωσε.

«Πρόκληση» η παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν από τον Μητσοτάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Θάνος Πλεύρης στην επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πραγματοποιήσει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ πριν από την αντίστοιχη παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την κίνηση «λίγο πρόκληση», επικαλούμενος το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός.

«Αυτό το οποίο κάνει είναι λίγο πρόκληση, γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν μπορεί ο ίδιος να λέει ότι θα πάει πριν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυτό θα το περίμενα από την κ. Κωνσταντοπούλου. Από έναν άνθρωπο που θέλει να δείξει ότι δεν τιμά το πολιτικό σύστημα», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε για τον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να διευκρινίσει τη θέση του: «Ο κ. Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Εγώ δεν τον είπα παλιόπαιδο, τον είπα καλόπαιδο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl0c6eotzks9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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