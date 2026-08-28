Γουόρς (Fed): Ανησυχία για τον πληθωρισμό – Ανοιχτό το ενδεχόμενο υψηλότερων επιτοκίων

Ο πρόεδρος της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, εξέφρασε την Παρασκευή 28/8 την ανησυχία του για τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι τα επιτόκια ενδέχεται να χρειαστεί να αυξηθούν εάν δεν σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Στην πολυαναμενόμενη ομιλία του στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole του Ουαϊόμινγκ, ο Γουόρς απέφυγε να δεσμευτεί είτε ως προς το forward guidance, δηλαδή τις λεκτικές ενδείξεις σχετικά με τις μελλοντικές προθέσεις της Fed, είτε ως προς μια συγκεκριμένη «συνάρτηση αντίδρασης» (reaction function), δηλαδή τα οικονομικά δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή της νομισματικής πολιτικής.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

«Παρότι οι μετρήσεις του πληθωρισμού αυτό το καλοκαίρι ήταν καλύτερες από τις αναμενόμενες, δεν μου δείχνουν ότι οι υποκείμενες τάσεις έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά», δήλωσε.

«Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας, ξεκάθαρα και με επαρκή ταχύτητα. Διαφορετικά, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, η εντολή μας και η ευθύνη που πρέπει να τηρήσουμε», πρόσθεσε.

Αυξήθηκαν οι πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο

Οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κινήθηκαν κοντά στα αμετάβλητα επίπεδα μετά τη δημοσιοποίηση της ομιλίας στις 10:00 ώρα Νέας Υόρκης, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν σημαντική άνοδο.

Παράλληλα, οι επενδυτές αύξησαν τις πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου στο 45,7%, περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Πέρα από τις πληθωριστικές πιέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε βασική προτεραιότητα της Fed, ο Γουόρς εξέφρασε σε γενικές γραμμές εμπιστοσύνη στην αμερικανική οικονομία, σημειώνοντας ότι «φαίνεται να έχει ενισχυθεί».

Ο πρόεδρος της Fed αναφέρθηκε, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σημείωσε ότι οι δαπάνες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών παραμένουν ανθεκτικές.

Παρότι αναγνώρισε την επιβράδυνση των προσλήψεων, την απέδωσε κυρίως στη σταθεροποίηση της προσφοράς εργατικού δυναμικού.

«Δεν δεσμεύομαι για μια απόφαση, αλλά για πειθαρχία»

Στην ομιλία του, ο Γουόρς επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του για τον τρόπο άσκησης της νομισματικής πολιτικής, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει συγκεκριμένες ενδείξεις για το ποια κατεύθυνση θεωρεί κατάλληλη προκειμένου να επιτευχθεί η διπλή εντολή της Fed: χαμηλός πληθωρισμός και πλήρης απασχόληση.

«Στέκομαι ενώπιόν σας σήμερα δεσμευμένος σε μια πειθαρχία, όχι σε μια απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γουόρς έχει δεχθεί κριτική για την προσεκτική στάση του απέναντι στις μελλοντικές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Ο ίδιος έχει αντιταχθεί στη χρήση του forward guidance, υποστηρίζοντας ότι οι αγορές θα πρέπει να αξιολογούν τα οικονομικά δεδομένα και όχι να βασίζονται στις δηλώσεις των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας.

Μάλιστα, στην αρχή της ομιλίας του, η οποία είχε τίτλο «In Our Time», αστειεύτηκε λέγοντας: «Μπορείτε να το αποκαλέσετε περίγραμμα… μπορείτε να το αποκαλέσετε χάρτη πορείας… απλώς μην το αποκαλέσετε forward guidance».

Κατά τον ίδιο, το forward guidance «έχει ξεπεράσει τη χρησιμότητά του».

Ο Γουόρς θέλει μια «πιο ήσυχη Fed»

Κεντρικό στοιχείο της νέας προσέγγισης του Γουόρς είναι η επιθυμία του να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι αγορές και η κοινή γνώμη αντιμετωπίζουν τον ρόλο της Fed.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, και όπως σημείωσε ο ίδιος, αυτή είναι η 100ή ημέρα του στην προεδρία, έχει δημιουργήσει πέντε ομάδες εργασίας που εξετάζουν διαφορετικές λειτουργίες της κεντρικής τράπεζας.

Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι να περιοριστεί η εξάρτηση των αγορών από κάθε δήλωση των αξιωματούχων της Fed. Όπως ανέφερε, επιδιώκει μια «πιο ήσυχη Fed, με πιο στοχευμένη επικοινωνία».

«Η Fed διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομία και στις αγορές. Τα εργαλεία μας είναι ισχυρά. Καθορίζουμε την πορεία των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και οι συμμετέχοντες στις αγορές θα προσπαθούν πάντα να προβλέψουν τι θα κάνουμε στη συνέχεια», δήλωσε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Fed δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει ένα καθεστώς στο οποίο «οι συμμετέχοντες στην αγορά κοιτούν πρωτίστως τη Fed για την επόμενη συναλλαγή τους».

Η στάση του διαφοροποιείται από εκείνη προηγούμενων προέδρων της Fed, οι οποίοι συχνά αξιοποιούσαν το Jackson Hole για να σηματοδοτήσουν την κατεύθυνση των επιτοκίων, να παρουσιάσουν αλλαγές στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής ή να περιγράψουν μια νέα προσέγγιση.

Στο περσινό συμπόσιο, ο τότε πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι επίκεινται μειώσεις επιτοκίων, προκαλώντας ισχυρό ράλι στη Wall Street.

Δεν έδωσε συγκεκριμένη «συνάρτηση αντίδρασης»

Παρά την απουσία forward guidance, οι συμμετέχοντες στις αγορές περίμεναν από τον Γουόρς τουλάχιστον να εξηγήσει ποια δεδομένα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγή στη νομισματική πολιτική.

Ο ίδιος, ωστόσο, εμφανίστηκε και σε αυτό το σημείο επιφυλακτικός.

Αναφέρθηκε στο ερώτημα εάν η Fed θα έπρεπε να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη «συνάρτηση αντίδρασης», δηλαδή έναν σαφή κανόνα που θα καθορίζει πώς θα αντιδρά στα οικονομικά δεδομένα.

Ο Γουόρς υποστήριξε ότι η γνώση των οικονομικών συνθηκών δεν είναι ακόμη επαρκής για κάτι τέτοιο και ότι οι παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως προέδρου, οι συνάδελφοί μου και εγώ θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πιο αξιόπιστα μοντέλα και πιο ανθεκτικούς κανόνες που θα καθοδηγούν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής», ανέφερε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ακρίβεια στις οικονομικές προβλέψεις παραμένει περισσότερο μια επιδίωξη παρά μια δεδομένη δυνατότητα, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και η τεχνολογία μεταβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα.

«Είναι συνετό να είμαστε μετριοπαθείς ως προς το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε», σημείωσε.

Τέλος, ο Γουόρς δεν αναφέρθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για την επιτάχυνση των επαναγορών κρατικού χρέους, μια κίνηση που φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με την επιδίωξη του προέδρου της Fed για περιορισμό της κρατικής παρέμβασης στις αγορές.