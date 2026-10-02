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Ρεκόρ για τη SpaceX: Η Dragon πραγματοποίησε την ταχύτερη πτήση προς τον ISS
Ειδήσεις
11:52 - 02 Οκτ 2026

Ρεκόρ για τη SpaceX: Η Dragon πραγματοποίησε την ταχύτερη πτήση προς τον ISS

Reporter.gr Newsroom

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Τέσσερις αστροναύτες έφτασαν την Πέμπτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), πραγματοποιώντας την ταχύτερη μέχρι σήμερα πτήση αμερικανικού διαστημικού σκάφους προς τον σταθμό.

Η τετραμελής αποστολή, με κυβερνήτρια την Τζέσικα Γουότκινς, ταξίδεψε με διαστημική κάψουλα Dragon της SpaceX και έφτασε στον ISS σε μόλις 7 ώρες και 55 λεπτά. Πρόκειται τόσο για το ταχύτερο ταξίδι της SpaceX προς τον σταθμό όσο και για το ταχύτερο ταξίδι αμερικανικού διαστημικού σκάφους προς τον ISS.

Η εκτόξευση είχε καθυστερήσει κατά τρεις εβδομάδες, εξαιτίας επισκευών στο σύστημα καυσίμων της Dragon, το οποίο παρουσίαζε διαρροή. Παράλληλα, οι πυκνές νεφώσεις είχαν θέσει αρχικά υπό αμφισβήτηση και την ίδια την εκτόξευση.

Στην αποστολή συμμετέχουν, εκτός από την Γουότκινς, ο αστροναύτης της NASA Λουκ Ντιλέινι, ο Καναδός αστροναύτης Τζόσουα Κούτρικ και ο Ρώσος κοσμοναύτης Σεργκέι Τετεριάτνικοφ.

Για την Τζέσικα Γουότκινς, αυτή είναι η δεύτερη παραμονή στον ISS. Η γεωλόγος γράφει παράλληλα ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που ηγείται πληρώματος σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 12:00
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