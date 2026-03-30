Φυλάκιση 4 ετών για τον Κωνσταντίνο Φλώρο μετά τη βίαιη επίθεση σε συνάδελφο στο περιστύλιο της Βουλής

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο, για τη βίαιη επίθεση σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου, στο περιστύλιο της Βουλής τον Απρίλιο του 2024. Η έφεση του κατηγορουμένου έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον προερχόμενο από το κόμμα «Σπαρτιάτες» βουλευτή, ενώ κατά πλειοψηφία 5-2 επιβλήθηκε η ποινή των τεσσάρων ετών, χαμηλότερη από την εισαγγελική πρόταση που ζητούσε κάθειρξη πέντε ετών. Παράλληλα, στον κ. Φλώρο επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα ύψους 1.600 ευρώ.

Οι δικαστές, με οριακή πλειοψηφία 4-3, αναγνώρισαν στον καταδικασθέντα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψαν τα ελαφρυντικά που αφορούσαν την ανάρμοστη συμπεριφορά του θύματος, την ειλικρινή μετάνοια και την καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, όπως είχε ζητήσει ο κατηγορούμενος.

Ο εισαγγελέας της Έδρας χαρακτήρισε τη συμπεριφορά μέσα στη Βουλή «λυπηρή για όλους» και πρότεινε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στον κ. Φλώρο, τονίζοντας τη σοβαρότητα της πράξης και τον συμβολισμό της εντός του κοινοβουλίου.