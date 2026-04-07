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ΗΠΑ: Ο Μπιλ Γκέιτς καλείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπσταϊν
Ειδήσεις
21:50 - 07 Απρ 2026

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Γκέιτς καλείται να καταθέσει στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
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Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, πρόκειται να καταθέσει στις 10 Ιουνίου ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου των ΗΠΑ που διερευνά το σκάνδαλο Έπστιν, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από πηγή κοντά στην υπόθεση και δημοσίευμα του Politico.

Η κατάθεση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, με την επιτροπή να εστιάζει στις σχέσεις του Γκέιτς με τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν δικαστεί.

Μέχρι στιγμής, το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση. Ωστόσο, εκπρόσωπος του επιχειρηματία ανέφερε ότι ο ίδιος «χαιρετίζει» την ευκαιρία να καταθέσει, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες του Έπσταϊν και επιθυμεί να συνδράμει στο έργο της επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Γκέιτς είχε χαρακτηρίσει τις επαφές του με τον Έπσταϊν «μεγάλο λάθος», ενώ φέρεται να παραδέχθηκε προσωπικές εξωσυζυγικές σχέσεις, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις. Όπως ανέφερε, δεν είχε αντιληφθεί κάποια παράνομη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γνωριμία του με τον Έπσταϊν ξεκίνησε το 2011, δηλαδή χρόνια μετά την καταδίκη του τελευταίου για υπόθεση που αφορούσε ανήλικη. Παράλληλα, σε έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνεται και ηλεκτρονικό μήνυμα του Έπσταϊν, το οποίο κάνει αναφορά στον Γκέιτς, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύεται αποστολή του.

Πάντως, επισημαίνεται ότι η απλή αναφορά ενός προσώπου στους λεγόμενους «φακέλους Έπσταϊν» δεν συνεπάγεται αυτόματα εμπλοκή ή ενοχή.

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