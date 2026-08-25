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Ρωσία: Έως τον Σεπτέμβριο απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου – Πιθανότητα παράτασης έως τέλος του έτους
Ειδήσεις
17:41 - 25 Αυγ 2026

Ρωσία: Έως τον Σεπτέμβριο απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου – Πιθανότητα παράτασης έως τέλος του έτους

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία αναμένεται να παρατείνει έως το τέλος Σεπτεμβρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, καθώς οι ελλείψεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά επιμένουν, ενώ αρκετά διυλιστήρια παραμένουν εκτός λειτουργίας μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις με drones από την Ουκρανία, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου που μίλησαν στο Reuters.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι εξετάζεται ακόμη και η παράταση της απαγόρευσης έως το τέλος του έτους. Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η Ρωσία επέβαλε αρχικά την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις 8 έως τις 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο ευρύτερου πακέτου μέτρων για την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς καυσίμων. Στη συνέχεια, το μέτρο παρατάθηκε για τους παραγωγούς καυσίμων έως τις 31 Αυγούστου.

Παράλληλα, η Ρωσία έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ από μη παραγωγούς, καθώς και τις εξαγωγές βενζίνης έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, ενώ οι εξαγωγές αεροπορικού καυσίμου έχουν απαγορευτεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2026.

Νέες ελλείψεις καυσίμων

Οι ελλείψεις καυσίμων επανεμφανίστηκαν σε ορισμένες ρωσικές περιοχές τον Αύγουστο, μετά τη σύντομη βελτίωση της κατάστασης στα τέλη Ιουλίου, όταν οι τοπικές αρχές άρχισαν σταδιακά να αίρουν ή να χαλαρώνουν τους περιορισμούς.

Η απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την αύξηση της παραγωγής, καθώς τα ρωσικά διυλιστήρια ολοκληρώνουν έκτακτες εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις επιθέσεις.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα άρει την απαγόρευση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει έλλειψη ντίζελ στην εγχώρια αγορά.

Σύμφωνα με τον Νόβακ, αρκετά διυλιστήρια έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησης και έχουν επανέλθει σε λειτουργία, αυξάνοντας τις ποσότητες καυσίμων που διοχετεύονται στην αγορά.

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