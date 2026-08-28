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QUALITY &amp; RELIABILITY A.E.: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία λύσης της Q&amp;R USA LTD
Επιχειρήσεις
22:35 - 28 Αυγ 2026

QUALITY & RELIABILITY A.E.: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία λύσης της Q&R USA LTD

Reporter.gr Newsroom
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Η QUALITY & RELIABILITY A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες λύσης και παύσης της εταιρείας Q&R USA LTD, η οποία είχε έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και οι σχετικές καταχωρίσεις στις αρμόδιες αρχές των Πολιτειών Delaware και New York.

Η Q&R USA LTD ήταν τα τελευταία έτη πλήρως ανενεργή και δεν ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα, ως εκ τούτου η ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσης της δεν έχει επίδραση στη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου.

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