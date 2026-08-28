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Σαλαμίνα: Στο Θριάσιο 2 παιδιά και 2 γυναίκες από οσμή χλωρίου σε πισίνα παιδότοπου
Ειδήσεις
22:06 - 28 Αυγ 2026

Σαλαμίνα: Στο Θριάσιο 2 παιδιά και 2 γυναίκες από οσμή χλωρίου σε πισίνα παιδότοπου

Reporter.gr Newsroom
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 28/8 σε παιδότοπο στη Σαλαμίνα, όταν τρία παιδιά, ηλικίας από 3 έως 8 ετών, και πέντε ενήλικες παρουσίασαν ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας.

Οι οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, εμφανίζοντας συμπτώματα δύσπνοιας και έντονου καψίματος στον λαιμό.

Ακολούθως, δύο από τα τρία παιδιά, καθώς και δύο γυναίκες, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα συμπτώματα αποδίδονται σε εισπνοή υδροχλωρικού οξέος. Τα δύο παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική, ενώ από τις δύο γυναίκες, η μία εισήχθη για νοσηλεία και η δεύτερη υποβάλλεται σε εξετάσεις.

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Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην πισίνα του παιδότοπου πραγματοποιούνταν εργασίες συντήρησης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να σημειώθηκε διαρροή χλωρίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν τα προβλήματα στους παρευρισκόμενους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl0qtmuwuq9d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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