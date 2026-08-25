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Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκε το Στενό του Ορμούζ – Παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο
Ειδήσεις
19:05 - 25 Αυγ 2026

Τραμπ: Αποναρκοθετήθηκε το Στενό του Ορμούζ – Παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι νάρκες που βρίσκονταν στα διεθνή ύδατα του Στενού του Ορμούζ έχουν απομακρυνθεί ή καταστραφεί, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει το Ιράν να μην επιχειρήσει νέα τοποθέτηση ναρκών στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πως «όλες οι νάρκες έχουν αφαιρεθεί ή/και ανατιναχθεί» από τα διεθνή ύδατα του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι έχει διαμηνυθεί στην Τεχεράνη πως οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει εκ νέου νάρκες στο Στενό θα αντιμετωπίσει άμεση καταστροφή.

«Παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε παράλληλα αναφορά στις δυνατότητες επιτήρησης της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την κατάσταση μέσω της Space Force.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί «κάθε τετραγωνικό μέτρο» του Στενού, ενώ συνέδεσε την επιτήρηση αυτή με την παρακολούθηση του όρους Pickaxe και άλλων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε ήδη κατεστραμμένες.

Ο Τραμπ επανέλαβε, τέλος, ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην τοποθέτηση ναρκών παραμένει μηδενικής ανοχής.

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social αναφέρει: «Μόλις ενημερώθηκα από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή/και καταστραφεί από τα διεθνή ύδατα του Στενού του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει ενημερωθεί ότι οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος τοποθετήσει νέες νάρκες θα καταστραφεί άμεσα και συστηματικά.

Μέσω της Διαστημικής Δύναμης (Space Force), παρακολουθούμε κάθε τετραγωνικό μέτρο του Στενού, όπως κάνουμε επίσης με το Όρος Πίκαξ (Pickaxe Mountain) και τις τρεις άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη καταστραφεί.

Η πολιτική μηδενικής ανοχής για την τοποθέτηση ναρκών εφαρμόζεται πλήρως και βρίσκεται σε ισχύ.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117156624974445904}

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 18:44
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