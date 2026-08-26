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Ρωσία: Νέα ουκρανική επίθεση με στόχο τη Wildberries - Στο επίκεντρο η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου
Ειδήσεις
12:18 - 26 Αυγ 2026

Ρωσία: Νέα ουκρανική επίθεση με στόχο τη Wildberries - Στο επίκεντρο η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου

Reporter.gr Newsroom
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Επίθεση με drone προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς μια αποθήκη που διαχειρίζεται η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, ανακοίνωσαν αρμόδιοι Ρώσοι αξιωματούχοι νωρίς την Τετάρτη (26/8), καθώς η Ουκρανία συνεχίζει την εκστρατεία της με στόχο να πλήξει τη ρωσική οικονομία, επιδιώκοντας χτυπήματα σε εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Γεβγκένι Περβίσοφ, ο οποίος έκανε τη σχετική ανακοίνωση μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων MAX.

Το κέντρο logistics «καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά», ανέφερε. Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι είχαν τυλιχθεί στις φλόγες περίπου 100.000 τετραγωνικά μέτρα των εγκαταστάσεων, έκταση που αντιστοιχεί περίπου σε 14 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Επισημαίνεται ότι η Ουκρανία πλήττει εγκαταστάσεις της Wildberries από τα μέσα Ιουλίου, ενώ τις τελευταίες ημέρες διεύρυνε τη στρατηγική της, συμπεριλαμβάνοντας στο στόχαστρο και την Ozon, το βασικό ανταγωνιστή της εταιρείας.

Οι δύο εταιρείες κυριαρχούν σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ρωσικής οικονομίας, η οποία κατά τα άλλα βρίσκεται κοντά σε στασιμότητα, έπειτα από 4,5 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Στη γειτονική περιοχή Λίπετσκ, ένας άνδρας και ένας 14χρονος έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από πτώση drone, ενώ μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση με drone στην περιοχή Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι οποίες έκαναν σχετικές ανακοινώσεις μέσω Telegram.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι στοχοποιούν αμάχους, από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο του 2022.

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