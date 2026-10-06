ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 1,75% με οδηγό τις τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:47 - 06 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 1,75% με οδηγό τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης (6/10) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν για δεύτερη διαδοχική ημέρα τον έλεγχο της αγοράς και τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το επίπεδο των 2.680 μονάδων.

Σε αντίθεση με τη χθεσινή περιορισμένη άνοδο, η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από σαφώς εντονότερη ανοδική κίνηση, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν και να καλύπτουν μέρος των απωλειών που είχαν καταγραφεί κατά το πρώτο διήμερο του Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 46,25 μονάδες ή 1,75% και έκλεισε στις 2.686,20 μονάδες, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.688,75 μονάδων.

Η σημερινή επίδοση αποτελεί την καλύτερη συνεδρίαση της αγοράς εδώ και περισσότερο από δύο μήνες, καθώς αντίστοιχη άνοδος είχε καταγραφεί στις 21 Ιουλίου. Από την αρχή του έτους, η συνολική απόδοση του Γενικού Δείκτη διαμορφώνεται πλέον στο +26,67%.

Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες

Στο επίκεντρο της αγοραστικής δραστηριότητας βρέθηκαν οι συστημικές τράπεζες, οι μετοχές των οποίων σημείωσαν άνοδο περίπου 4%, ανακτώντας σημαντικό μέρος του εδάφους που είχαν χάσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης αρκετές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη ΔΕΗ, τη Metlen, την Titan και την Cenergy να καταγράφουν αξιόλογα κέρδη και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY, καθώς η νέα υποχώρηση της τιμής του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι επηρέασε αρνητικά τον κλάδο.

Στήριξη από Wall Street και πετρέλαιο

Η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει σύνθετο, με τις αγορές να εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα.

Στήριξη στο επενδυτικό κλίμα προσφέρουν η θετική πορεία του τεχνολογικού κλάδου στις ΗΠΑ και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Οι δύο αυτοί παράγοντες λειτουργούν ως αντίβαρο στις ανησυχίες που εξακολουθούν να προκαλούν οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, αλλά και οι δημοσιονομικές και πολιτικές πιέσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο οι 2.650 και 2.700 μονάδες

Σε τεχνικό επίπεδο, η εικόνα του Γενικού Δείκτη δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά ως προς τα κρίσιμα επίπεδα που παρακολουθεί η αγορά. Η περιοχή των 2.650 μονάδων παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς σε πρώτη φάση, ενώ επόμενος στόχος είναι η επαναπροσέγγιση των 2.700 μονάδων.

Η υπέρβαση αυτών των επιπέδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης και για μια πιο πειστική βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας μετά την πρόσφατη περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 18:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και στόχο τις 2.700 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και στόχο τις 2.700 μονάδες

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες «σήκωσαν» τον ΓΔ - Βραζιλιάνικο ράλι για την Allwyn

Χρηματιστήριο: Τραπεζικό sell off -6% στο διήμερο - Εβδομαδιαία πτώση 1,16% για τον ΓΔ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τραπεζικό sell off -6% στο διήμερο - Εβδομαδιαία πτώση 1,16% για τον ΓΔ

ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος
Αναλύσεις

ΧΑ: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το πρόσημο του ΓΔ στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/10/2026 - 18:56

Μητσοτάκης: Την Τετάρτη 7/10 στις 19:00 η συνάντηση με Ρούμπιο στο Μαξίμου

Ανακοινώσεις
06/10/2026 - 18:45

Παπουτσάνης: Αύξηση 8,6% του κύκλου εργασιών για το εννεάμηνο

Πολιτική
06/10/2026 - 18:34

Σαμαράς: Διαπιστώνω σημάδια παρακμής – Να τελειώνουμε με την ισοπεδωτική νεοφιλελεύθερη διαχείριση

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 18:34

Παρέμβαση Κρ. Χατζημηνά (Ε.ΕΝ.Ε.) στους FT: Οι οικονομίες να εξετάσουν διαφορετική φορολόγηση της ανάπτυξης

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
06/10/2026 - 18:31

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: Η κυβέρνηση δρομολογεί τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ειδήσεις
06/10/2026 - 18:27

POLITICO: «Γνώριμη η συνταγή» της Λεπέν για την αποτροπή της κρίσης χρέους

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 18:23

Πετρόπουλος: Εξαγορά της Ισμαήλος έναντι €21 εκατ. – Στα €124,35 εκατ. ο τζίρος της δραστηριότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/10/2026 - 18:17

Η Polyplast LTD ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή με νέα επένδυση στην ανακύκλωση εύφλεκτων υλικών

Οικονομία
06/10/2026 - 18:12

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Νέο χτύπημα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων – Άνω του €1,4 εκατ. διαφυγόντες δασμοί και φόροι

Αυτοδιοίκηση
06/10/2026 - 18:11

Επιστολή Δούκα στη Ζαχαράκη για την οσμή αερίου στη Γκράβα

Πολιτική
06/10/2026 - 18:04

Γραπτή ερώτηση Φαραντούρη σε Κομισιόν: Βολές για απώλεια αγροτικών κονδυλίων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 17:58

Ουκρανία: Οι παραδόσεις πετρελαίου της Νότιας Κορέας αντισταθμίζουν τις απώλειες της Ρωσίας στα διυλιστήρια

Ειδήσεις
06/10/2026 - 17:56

Καλλιθέα: Έληξε ο συναγερμός για τα ύποπτα φιαλίδια

Σχόλια Αγοράς
06/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 1,75% με οδηγό τις τράπεζες

Εμπορεύματα
06/10/2026 - 17:40

ΔΟΕ: Στις 14-15 Οκτωβρίου οι αποφάσεις για την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ και πετρελαίου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/10/2026 - 17:37

Η Hyundai παρουσιάζει το Νέο IONIQ 3

Πολιτική
06/10/2026 - 17:36

Μενδώνη: Ξεκίνησε η πρώτη φάση επαναπατρισμού των κειμηλίων από τη Βουλγαρία

Πολιτική
06/10/2026 - 17:22

Αποστολάκη: Οξύμωρο να συγκυβερνήσουμε με αυτούς που αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/10/2026 - 17:15

Skoda Peaq: 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και ρεκόρ αυτονομίας για επταθέσια ηλεκτρικά SUV

Πολιτική
06/10/2026 - 17:09

Πλεύρης: Συνάντηση εργασίας με αμερικανική αντιπροσωπεία για τη διμερή συνεργασία και ασφάλεια

Ειδήσεις
06/10/2026 - 17:09

Γαλλία και Γερμανία ζητούν ακόμη και «λουκέτο» της κινεζικής πρόσβασης στην ενιαία αγορά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/10/2026 - 17:01

AEGEAN: Εγκαινιάζει νέο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ Αθήνας και Δαμασκού

Οικονομία
06/10/2026 - 16:56

Στουρνάρας: Στέγαση και κυκλοφοριακό «φρενάρουν» την ανάπτυξη της Αθήνας

Χρηματιστήρια
06/10/2026 - 16:55

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Πολιτική
06/10/2026 - 16:53

Μπακογιάννη για Γκίλφοϊλ: Δεν δεχόμαστε υπονοούμενα για τη βούληση του ελληνικού λαού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/10/2026 - 16:48

Μάρκο Ρούμπιο: Γιατί αποκτά η Ελλάδα μεγαλύτερο βάρος στην αμερικανική εξίσωση

Επιχειρήσεις
06/10/2026 - 16:42

Paramount: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros έναντι 110 δισ. δολαρίων

Ειδήσεις
06/10/2026 - 16:41

Ισπανία: Νέα κυβερνητικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση πριν από τις πρόωρες εκλογές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
06/10/2026 - 16:39

Ποιοι αποτελούν το νέο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ

Ειδήσεις
06/10/2026 - 16:30

ΗΠΑ: Εκτοξεύθηκε στα $105,6 δισ. το εμπορικό έλλειμμα – «Άλμα» στις εισαγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ