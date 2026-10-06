Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος 1,75% με οδηγό τις τράπεζες

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης (6/10) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διατηρούν για δεύτερη διαδοχική ημέρα τον έλεγχο της αγοράς και τον Γενικό Δείκτη να επιστρέφει πάνω από το επίπεδο των 2.680 μονάδων.

Σε αντίθεση με τη χθεσινή περιορισμένη άνοδο, η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από σαφώς εντονότερη ανοδική κίνηση, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν και να καλύπτουν μέρος των απωλειών που είχαν καταγραφεί κατά το πρώτο διήμερο του Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 46,25 μονάδες ή 1,75% και έκλεισε στις 2.686,20 μονάδες, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.688,75 μονάδων.

Η σημερινή επίδοση αποτελεί την καλύτερη συνεδρίαση της αγοράς εδώ και περισσότερο από δύο μήνες, καθώς αντίστοιχη άνοδος είχε καταγραφεί στις 21 Ιουλίου. Από την αρχή του έτους, η συνολική απόδοση του Γενικού Δείκτη διαμορφώνεται πλέον στο +26,67%.

Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες

Στο επίκεντρο της αγοραστικής δραστηριότητας βρέθηκαν οι συστημικές τράπεζες, οι μετοχές των οποίων σημείωσαν άνοδο περίπου 4%, ανακτώντας σημαντικό μέρος του εδάφους που είχαν χάσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης αρκετές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τη ΔΕΗ, τη Metlen, την Titan και την Cenergy να καταγράφουν αξιόλογα κέρδη και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του θετικού κλίματος.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των διυλιστηρίων, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY, καθώς η νέα υποχώρηση της τιμής του Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι επηρέασε αρνητικά τον κλάδο.

Στήριξη από Wall Street και πετρέλαιο

Η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που παραμένει σύνθετο, με τις αγορές να εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα.

Στήριξη στο επενδυτικό κλίμα προσφέρουν η θετική πορεία του τεχνολογικού κλάδου στις ΗΠΑ και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Οι δύο αυτοί παράγοντες λειτουργούν ως αντίβαρο στις ανησυχίες που εξακολουθούν να προκαλούν οι αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, αλλά και οι δημοσιονομικές και πολιτικές πιέσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο οι 2.650 και 2.700 μονάδες

Σε τεχνικό επίπεδο, η εικόνα του Γενικού Δείκτη δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά ως προς τα κρίσιμα επίπεδα που παρακολουθεί η αγορά. Η περιοχή των 2.650 μονάδων παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς σε πρώτη φάση, ενώ επόμενος στόχος είναι η επαναπροσέγγιση των 2.700 μονάδων.

Η υπέρβαση αυτών των επιπέδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης και για μια πιο πειστική βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας μετά την πρόσφατη περίοδο έντονης μεταβλητότητας.