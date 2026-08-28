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Άγκυρα: Επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία
Ειδήσεις
23:18 - 28 Αυγ 2026

Άγκυρα: Επαναφέρει τις «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Νέα παρέμβαση της Άγκυρας με αναφορές στις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο προκαλεί εκ νέου ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτή τη φορά με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία που έχει καταρτίσει το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η τουρκική πλευρά, μέσω ανάρτησης στο Χ του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελί, επιχειρεί να συνδέσει τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό με το ζήτημα της κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου, επαναφέροντας μια πάγια θέση της τουρκικής διπλωματίας περί ύπαρξης «γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών».

Στην παρέμβασή του, ο Τούρκος αξιωματούχος αμφισβητεί τον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό και υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο συνδέεται και με ζητήματα που αφορούν «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών», επαναφέροντας - ουσιαστικά- στο προσκήνιο τη γνωστή τουρκική θέση περί αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε συγκεκριμένα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του Αιγαίου.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη δική της προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα κατά την εκπόνηση και εφαρμογή των χωροταξικών της σχεδίων.

{https://x.com/oncukeceli/status/2093412859355295928}

Παράλληλα, ο Κετσελί καλεί την Αθήνα να υιοθετήσει, όπως αναφέρει, μια προσέγγιση που θα είναι συμβατή με τη Διακήρυξη των Αθηνών περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας.

Η επίκληση της Διακήρυξης των Αθηνών από την τουρκική πλευρά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το συγκεκριμένο κείμενο αποτέλεσε ένα από τα βασικά εργαλεία της προσπάθειας αποκλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και της διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Επιπλέον, η επαναφορά του ζητήματος των «γκρίζων ζωνών» καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από διακυμάνσεις: από τη μία πλευρά συνεχίζονται οι προσπάθειες διατήρησης των διαύλων επικοινωνίας και της διαδικασίας προσέγγισης, ενώ από την άλλη παραμένουν ενεργές οι πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις και οι διαφωνίες για το Αιγαίο.

Νέα εστία αντιπαράθεσης ο χωροταξικός σχεδιασμός

Η παρέμβαση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας σειράς τουρκικών αντιδράσεων σε ελληνικές αποφάσεις και σχεδιασμούς που αφορούν το Αιγαίο.

Προηγήθηκαν οι τουρκικές αντιδράσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με την Άγκυρα να υποστηρίζει και σε εκείνη την περίπτωση ότι ο ελληνικός σχεδιασμός αγγίζει ζητήματα που, σύμφωνα με τη δική της οπτική, συνδέονται με αμφισβητούμενους γεωγραφικούς σχηματισμούς.

Πιο συγκεκριμένα στην ανάρτησή του το βράδυ της Παρασκευής ο Κετσελί σημειώνει:

«Σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα :

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, που ανακοινώθηκε σήμερα (28 Αυγούστου) από την Ελλάδα κατά τρόπο που καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Με αυτή την ευκαιρία, ως Τουρκία, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι διατηρούμε τη στάση μας ως προς το ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών του 2023 περί Φιλίας και Καλής Γειτονίας, και ότι είμαστε πάντα έτοιμοι για συνεργασία με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους.»

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 23:39
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