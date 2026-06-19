Ψηφιακή αναβάθμιση της ΑΑΔΕ: Νέες υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρατία και εξυπηρέτηση 24/7

Σε μια νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού εισέρχεται η ΑΑΔΕ, με στόχο να καταστήσει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με τη φορολογική διοίκηση ταχύτερες, απλούστερες και πιο αποτελεσματικές. Μέσα από ένα πλέγμα νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύγχρονων κέντρων εξυπηρέτησης και αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να μειώσει την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες της.

Κεντρικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού αποτελεί η λειτουργία του πρώτου κέντρου εξυπηρέτησης myPoint στον Χολαργό, το οποίο παρουσιάστηκε, χθες, και σηματοδοτεί την έναρξη ενός δικτύου 15 αντίστοιχων σημείων που αναμένεται να αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα έως το τέλος του έτους. Τα νέα κέντρα θα προσφέρουν ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη στους φορολογούμενους μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εξυπηρέτησης, λειτουργώντας συμπληρωματικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και το αναβαθμισμένο τηλεφωνικό κέντρο my1521.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση του σχεδίου, στόχος είναι οι πολίτες να μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο εξυπηρέτησης που τους εξυπηρετεί περισσότερο, είτε μέσω διαδικτύου, είτε τηλεφωνικά, είτε με φυσική παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο my1521 αναβαθμίζεται σημαντικά και θα παρέχει υπηρεσίες σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους και να λαμβάνουν πιο άμεσες απαντήσεις.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ προχωρά στη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος πληροφόρησης, στο οποίο θα συγκεντρώνεται το σύνολο της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό, πολίτες και επαγγελματίες θα αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση σε επικαιροποιημένες διατάξεις, κωδικοποιημένα νομοθετικά κείμενα και διοικητικές αποφάσεις, διευκολύνοντας την ενημέρωση και τη συμμόρφωσή τους με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με άλλα δημόσια μητρώα και υπηρεσίες. Έτσι, μεταβολές που αφορούν ακίνητα, κληρονομιές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες θα μπορούν να ενημερώνουν αυτόματα τα φορολογικά αρχεία, περιορίζοντας σημαντικά τις επισκέψεις στις φορολογικές υπηρεσίες και επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία περνούν σταδιακά σε πλήρως ψηφιακή μορφή. Οι δηλώσεις και τροποποιήσεις του Ε9 θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, ενώ ψηφιοποιείται και η διαχείριση υποθέσεων αποβιωσάντων φορολογουμένων. Παράλληλα, συμβολαιογράφοι και άλλοι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν περισσότερες διαδικασίες εξ αποστάσεως, επιταχύνοντας μεταβιβάσεις ακινήτων και κληρονομικές πράξεις.

Στο επόμενο διάστημα δρομολογείται ακόμη μια σειρά νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως η αυτοματοποιημένη έκδοση και κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού φόρου μέσω του myPROPERTY, η αυτόματη ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τα στοιχεία κληρονόμων, οι ηλεκτρονικές μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, καθώς και η διασύνδεση με το ΓΕΜΗ για την αυτόματη ενημέρωση φορολογικών δεδομένων. Προβλέπεται επίσης η ψηφιοποίηση των διαδικασιών εξουσιοδότησης, η διασύνδεση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τον περιορισμό περιπτώσεων υπερεισπράξεων, η ηλεκτρονική άρση κατασχέσεων, καθώς και νέες ψηφιακές διαδικασίες για απαλλαγές ΦΠΑ σε ταξιδιώτες, εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Παράλληλα, θα παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Μεταξύ των νέων ψηφιακών υπηρεσιών της εφορίας περιλαμβάνονται:

· Αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες μεταβίβασης κεφαλαίου για όσες δηλώσεις δεν εκκαθαρίζονται αυτόματα από την εφαρμογή myPROPERTY.

· Αυτόματη ενημέρωση του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων μέσω διαλειτουργικότητας.

· Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, όπως έδρα κ.ά.

· Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

· Ψηφιοποίηση της διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις σε ΦΠ στη λειτουργική περιοχή του Μητρώου.

· Ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας με πιστωτικά ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.

· Ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος αγοράς καυσίμων κινητήρων αυτοκινήτων οχημάτων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, καθώς και αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, δηλαδή για ξένες διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές και το προσωπικό αυτών, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και το προσωπικό αυτών.

· Ηλεκτρονική άρση των κατασχέσεων

· Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη διαδικασία χορήγησης άμεσης ή έμμεσης απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή-ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα

· Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης έγκρισης ή απόρριψης σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές

· Δυνατότητα πληρωμής ρύθμισης Εξωδικαστικού Μηχανισμού με κάρτα, IRIS και myAADEapp

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να μετατρέψει τη φορολογική εξυπηρέτηση σε μια πιο γρήγορη, αποτελεσματική και φιλική διαδικασία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.





