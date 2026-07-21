Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά κινεζικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον διαπιστωθεί ότι μοντέλα AI έχουν δημιουργηθεί μέσω «κλοπής» τεχνολογίας από αμερικανικά συστήματα.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν υποστηρίζει την «κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας» και ότι θα διερευνηθεί εάν κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν προκύψει μέσω διαδικασιών εκπαίδευσης που βασίζονται σε αμερικανικά μοντέλα.

Τα κινεζικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα (open-weight) κερδίζουν συνεχώς έδαφος απέναντι σε κορυφαίες αμερικανικές προτάσεις, όπως αυτές των εταιρειών OpenAI και Anthropic, προκαλώντας ανησυχία σε στελέχη της τεχνολογίας και κυβερνητικούς αξιωματούχους για το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν το προβάδισμά τους στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κινεζική startup Moonshot AI παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το νέο μοντέλο Kimi K3, το οποίο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα βιομηχανικά τεστ, ξεπερνά σε ορισμένες επιδόσεις αντίστοιχα μοντέλα αμερικανικών εταιρειών.

«Εάν διαπιστώσουμε, ειδικά, ότι μοντέλα από το εξωτερικό κλέβουν από τις σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες μας, έχουμε τη δυνατότητα να τους επιβάλουμε κυρώσεις λόγω αυτής της κλοπής», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox Business.

Τι είναι η “απόσταξη” μοντέλων AI

Ο Αμερικανός υπουργός εξήγησε ότι ο τεχνικός όρος για αυτή τη μορφή κλοπής είναι distillation (απόσταξη μοντέλων).

Πρόκειται για μια μέθοδο εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης, κατά την οποία ένα μικρότερο και λιγότερο ισχυρό μοντέλο δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις εξόδους ενός μεγαλύτερου και πιο προηγμένου μοντέλου.

Η εταιρεία Anthropic είχε αποστείλει τον περασμένο μήνα επιστολή στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Alibaba είχε πραγματοποιήσει τη «μεγαλύτερη γνωστή επίθεση απόσταξης μοντέλου» που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα εναντίον της.

Συνομιλίες ΗΠΑ – Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να εκπροσωπήσει την αμερικανική πλευρά στις διαπραγματεύσεις.

«Βρίσκουμε υδατογραφήματα των μεγάλων αμερικανικών γλωσσικών μοντέλων μας σε πολλά από τα κινεζικά μοντέλα και αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Θα το εξετάσουμε αυτό τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις και κατηγορίες κατά αμερικανικών εταιρειών

Ωστόσο, τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπες με αντίστοιχες κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Anthropic συμφώνησε τον Σεπτέμβριο να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια για τον διακανονισμό ομαδικής αγωγής που κατέθεσε ομάδα συγγραφέων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η εταιρεία κατέβασε παράνομα βιβλία από πειρατικές βάσεις δεδομένων.

Παράλληλα, οι New York Times προσέφυγαν δικαστικά το 2023 κατά της OpenAI και της Microsoft, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες παραβίασαν πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας περιεχόμενο της εφημερίδας για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.