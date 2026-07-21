ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις
19:40 - 21 Ιουλ 2026

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων κατά κινεζικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, εφόσον διαπιστωθεί ότι μοντέλα AI έχουν δημιουργηθεί μέσω «κλοπής» τεχνολογίας από αμερικανικά συστήματα.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν υποστηρίζει την «κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας» και ότι θα διερευνηθεί εάν κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν προκύψει μέσω διαδικασιών εκπαίδευσης που βασίζονται σε αμερικανικά μοντέλα.

Τα κινεζικά μοντέλα ανοιχτού κώδικα (open-weight) κερδίζουν συνεχώς έδαφος απέναντι σε κορυφαίες αμερικανικές προτάσεις, όπως αυτές των εταιρειών OpenAI και Anthropic, προκαλώντας ανησυχία σε στελέχη της τεχνολογίας και κυβερνητικούς αξιωματούχους για το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν το προβάδισμά τους στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κινεζική startup Moonshot AI παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το νέο μοντέλο Kimi K3, το οποίο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα βιομηχανικά τεστ, ξεπερνά σε ορισμένες επιδόσεις αντίστοιχα μοντέλα αμερικανικών εταιρειών.

«Εάν διαπιστώσουμε, ειδικά, ότι μοντέλα από το εξωτερικό κλέβουν από τις σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες μας, έχουμε τη δυνατότητα να τους επιβάλουμε κυρώσεις λόγω αυτής της κλοπής», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox Business.

Τι είναι η “απόσταξη” μοντέλων AI

Ο Αμερικανός υπουργός εξήγησε ότι ο τεχνικός όρος για αυτή τη μορφή κλοπής είναι distillation (απόσταξη μοντέλων).

Πρόκειται για μια μέθοδο εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης, κατά την οποία ένα μικρότερο και λιγότερο ισχυρό μοντέλο δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις εξόδους ενός μεγαλύτερου και πιο προηγμένου μοντέλου.

Η εταιρεία Anthropic είχε αποστείλει τον περασμένο μήνα επιστολή στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η κινεζική τεχνολογική εταιρεία Alibaba είχε πραγματοποιήσει τη «μεγαλύτερη γνωστή επίθεση απόσταξης μοντέλου» που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα εναντίον της.

Συνομιλίες ΗΠΑ – Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για την τεχνητή νοημοσύνη τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να εκπροσωπήσει την αμερικανική πλευρά στις διαπραγματεύσεις.

«Βρίσκουμε υδατογραφήματα των μεγάλων αμερικανικών γλωσσικών μοντέλων μας σε πολλά από τα κινεζικά μοντέλα και αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Θα το εξετάσουμε αυτό τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες», πρόσθεσε.

Αντιδράσεις και κατηγορίες κατά αμερικανικών εταιρειών

Ωστόσο, τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπες με αντίστοιχες κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Anthropic συμφώνησε τον Σεπτέμβριο να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια για τον διακανονισμό ομαδικής αγωγής που κατέθεσε ομάδα συγγραφέων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η εταιρεία κατέβασε παράνομα βιβλία από πειρατικές βάσεις δεδομένων.

Παράλληλα, οι New York Times προσέφυγαν δικαστικά το 2023 κατά της OpenAI και της Microsoft, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες παραβίασαν πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας περιεχόμενο της εφημερίδας για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 19:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν
Ειδήσεις

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες
Ειδήσεις

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»
Ειδήσεις

Νέα ένταση Κίνας - Φιλιππίνων: Οι ΗΠΑ καταγγέλλουν «επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ