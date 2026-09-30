Γερμανία: Εντείνονται οι πιέσεις για αυξήσεις τιμών – Πάνω από 3% ο πληθωρισμός τους επόμενους μήνες

Τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε ελαφρώς το ποσοστό των επιχειρήσεων στη Γερμανία που σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους. Ο δείκτης προσδοκιών τιμών του ifo ενισχύθηκε στις 22,7 μονάδες, από 21,4 μονάδες τον Αύγουστο. Η εξέλιξη δείχνει ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετακυλίεται ολοένα και περισσότερο στις τιμές πώλησης.

«Τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης έχουν ήδη γίνει αισθητά ακριβότερα, ενώ οι πάροχοι ενέργειας αναμένεται να αυξήσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αυτόν τον χειμώνα. Παράλληλα, οι πιέσεις στις τιμές πολλών αγαθών και υπηρεσιών θα συνεχίσουν να εντείνονται», δήλωσε ο Timo Wollmershäuser, επικεφαλής προβλέψεων του ifo. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πληθωρισμός στη Γερμανία αναμένεται να ξεπεράσει το 3% τους επόμενους μήνες.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί εκ νέου σημαντικά, ιδιαίτερα μετά τον αποκλεισμό των στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Παράλληλα, οι τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έφτασαν στα μέσα Σεπτεμβρίου στα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος του 2022.

Τον Σεπτέμβριο οι προσδοκίες για αυξήσεις τιμών ενισχύθηκαν στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στις ενεργοβόρες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπου ο δείκτης αυξήθηκε στις 24,8 μονάδες, από 19,5 τον Αύγουστο. Στις μη ενεργοβόρες επιχειρήσεις ενισχύθηκε στις 20,4 μονάδες, από 19,2.

Ισχυρή ήταν και η άνοδος στο εμπόριο, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται στις 35,6 μονάδες, από 30,0. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμες να προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών, με τον δείκτη να υποχωρεί στις 19,8 μονάδες, από 20,9 τον Αύγουστο.