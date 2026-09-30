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Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα – Ακολούθησε δόνηση 3,3 Ρίχτερ
Ειδήσεις
09:06 - 30 Σεπ 2026

Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα – Ακολούθησε δόνηση 3,3 Ρίχτερ

Reporter.gr Newsroom

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, με επίκεντρο κοντά στη Θήβα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 08:20:58 ώρα Ελλάδας, με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιονοτιοανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 12,3 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 08:28, καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας και εστιακό βάθος 11,8 χιλιομέτρων.

Οι δύο σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα.

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