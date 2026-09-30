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Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από την τεχνολογία
Χρηματιστήρια
09:23 - 30 Σεπ 2026

Ασιατικές αγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από την τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom

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Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Τετάρτη, με τον Nikkei 225 να ηγείται των κερδών, καθώς η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων προσέφεραν στήριξη στο επενδυτικό κλίμα, παρά τις επίμονες γεωπολιτικές ανησυχίες και την αναμονή για τα νέα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανοδικά κινούνται και τα futures των αμερικανικών μετοχών, μετά από μία ακόμη συνεδρίαση κατά την οποία οι μετοχές δέχθηκαν πιέσεις από την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Τα συμβόλαια που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκαν κατά 0,36%. Τα futures του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,23%, ενώ τα futures του Nasdaq-100 ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,10%.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε 1,81%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε άνοδο 1,58%. Στη Νότια Κορέα, ο βασικός δείκτης Kospi υποχώρησε 0,38%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,84%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,15%.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε την Τρίτη το 5,6%, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Ιούνιο του 2002. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ανήλθε σε νέο υψηλό από το 2007, κοντά στο 5,3%. Οι κινήσεις αυτές οδήγησαν τον Dow Jones σε πτώση άνω των 100 μονάδων, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq υποχώρησαν κατά 0,2% και 0,1%, αντίστοιχα.

Οι πιέσεις στις αγορές καταγράφηκαν παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική πτώση στη διάρκεια της ημέρας.

Ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος στην Interactive Brokers, σημείωσε ότι οι μετοχές «προσπαθούν να κρατηθούν, όμως οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες ενθαρρύνουν τους πωλητές και ενισχύουν το ενδιαφέρον για αντιστάθμιση του καθοδικού κινδύνου».

Την ίδια ώρα, οι νέες δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve Bank of New York, Τζον Γουίλιαμς, φάνηκε να περιορίζουν, τουλάχιστον προσωρινά, τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια από την κεντρική τράπεζα. Ο Γουίλιαμς δήλωσε αργά την Τρίτη ότι «δεν υπάρχει ανάγκη για βιασύνη και έχουμε χρόνο να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες» πριν από τη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι traders αποτιμούν πλέον σε 49% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα, έναντι 71% τη Δευτέρα.

Ενόψει της συνεδρίασης της Τετάρτης, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στα στοιχεία του Αυγούστου για τον δείκτη τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Federal Reserve. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones αναμένουν μηνιαία αύξηση 0,3%, με τον ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται στο 3,7%.

Η Τετάρτη είναι η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου και του τρίτου τριμήνου, με τις επιδόσεις των αγορών να είναι μικτές και στις δύο περιόδους. Για τον μήνα, ο S&P 500 και ο Dow Jones οδεύουν προς πτώση, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται περισσότερο από 1%. Σε επίπεδο τριμήνου, ο S&P 500 και ο Nasdaq καταγράφουν άνοδο 2%, ενώ ο Dow Jones υποχωρεί σχεδόν 2%.

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