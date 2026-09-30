Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Στο κατώφλι του €1 δισ. με όχημα τη Δωδώνη και τις νέες εξαγορές

Στο κατώφλι του 1 δισ. ευρώ βρίσκεται πλέον ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία, καθώς η νέα γενιά της οικογένειας Σαράντη καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη αλλαγή κλίμακας στην ιστορία του ομίλου.

Η εξαγορά της Δωδώνης, η προσθήκη της Κάμπος Χίου, η ανάπτυξη της νέας μονάδας χαλουμιού στην Κύπρο και η δημιουργία εταιρειών σε νέες ευρωπαϊκές αγορές συνθέτουν έναν όμιλο με πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα από εκείνο που παρέλαβαν τα έξι παιδιά του Τάκη και του Μιχάλη Σαράντη.

Η οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2025 αποκαλύπτει για πρώτη φορά σε όλη της την έκταση την οικονομική διάσταση αυτής της επέκτασης: το τίμημα της Δωδώνης, τον τρόπο χρηματοδότησης των εξαγορών, τις νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις στις θυγατρικές και την αισθητή αύξηση του δανεισμού.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι τα pro forma στοιχεία δείχνουν πως, εάν η Δωδώνη είχε ενσωματωθεί στα αποτελέσματα από την αρχή του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των Ελληνικών Γαλακτοκομείων θα είχε ήδη ανέλθει στα 919,4 εκατ. ευρώ.

Η Δωδώνη των 110 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη επιχειρηματική κίνηση της περασμένης χρονιάς ήταν η απόκτηση του 100% της Δωδώνης από τη Vivartia. Το τίμημα, το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ανήλθε τελικά σε 110 εκατ. ευρώ και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά.

Η αποτίμηση της συναλλαγής οδήγησε στην αναγνώριση υπεραξίας 47,77 εκατ. ευρώ, ενώ αποδόθηκαν αξίες 43,11 εκατ. ευρώ στο σήμα Δωδώνη και 6,8 εκατ. ευρώ στο πελατολόγιο.

Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο υποόμιλος της Δωδώνης διέθετε περιουσιακά στοιχεία ύψους 193,1 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 130,9 εκατ. ευρώ. Στις τελευταίες περιλαμβανόταν τραπεζικός δανεισμός 89,05 εκατ. ευρώ.

Το οικονομικό αποτύπωμα της εξαγοράς, επομένως, δεν περιορίζεται στο τίμημα των 110 εκατ. ευρώ. Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ανέλαβαν παράλληλα τον υφιστάμενο δανεισμό της Δωδώνης και έχουν ήδη αρχίσει να διοχετεύουν νέα κεφάλαια στις δραστηριότητές της.

Μέσα στο 2026 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15 εκατ. ευρώ στη Dodoni Cyprus, σε μία από τις πρώτες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.

Τα pro forma στοιχεία δίνουν μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος της Δωδώνης σε μια πλήρη χρήση. Εάν η εξαγορά είχε πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2025, ο ενοποιημένος τζίρος του ομίλου θα ανερχόταν σε 919,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη θα διαμορφώνονταν σε 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι 29,7 εκατ. ευρώ που δημοσιεύθηκαν.

Η σύγκριση δεν αποτελεί αυτοτελή αποτύπωση της κερδοφορίας της Δωδώνης, καθώς επηρεάζεται από ενοποιητικές εγγραφές, επιμετρήσεις και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις. Δείχνει, ωστόσο, ότι η ενσωμάτωση της εταιρείας δεν αφορά μόνο την αύξηση του τζίρου, αλλά συνοδεύεται από πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες και κόστος ενσωμάτωσης, πριν αποτυπωθούν πλήρως οι αναμενόμενες συνέργειες.

Οι εξαγορές δεν σταμάτησαν στη Δωδώνη

Το 2025 ήταν χρονιά πολλαπλών εξαγορών.

Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η απόκτηση της Κάμπος Χίου έναντι 1,72 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1,22 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά, ενώ 500 χιλ. ευρώ αφορούσαν εγγυητικές επιστολές. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας οδήγησε στην καταγραφή λογιστικού κέρδους 1,75 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου.

Τον Μάρτιο ακολούθησε η απόκτηση της Βιομηχανίας Γάλακτος Τρικάλων «Μετέωρα» έναντι 75 χιλ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, η κυπριακή θυγατρική, η οποία πλέον φέρει την επωνυμία Cypriot Dairies, απέκτησε και το υπόλοιπο 51% της Ν.Θ. Κουρούσιης, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ήδη ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σήματα της ελληνικής αγοράς: Όλυμπος, ΤΥΡΑΣ, Ροδόπη, ΑΓΝΟ, Κλιάφα και Δουμπιά.

Με τη Δωδώνη και την Κάμπος Χίου, η οικογένεια Σαράντη διευρύνει πλέον όχι μόνο τον όγκο των πωλήσεων, αλλά και το εύρος των κατηγοριών στις οποίες δραστηριοποιείται, από το γάλα, το γιαούρτι και τη φέτα έως τους χυμούς, τα αναψυκτικά και τα εμφιαλωμένα νερά.

Το βάρος μεταφέρεται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό

Περίπου το 60% τόσο του κύκλου εργασιών όσο και της προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού.

Οι παραγωγικές μονάδες στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο αποτελούν τον πυρήνα της διεθνούς ανάπτυξης, ενώ η συμμετοχή των ξένων αγορών στο συνολικό αποτύπωμα του ομίλου διευρύνεται.

Το 2025 ξεκίνησε παράλληλα η εντατική παραγωγή χαλουμιού στη νέα κυπριακή μονάδα, με το προϊόν να διοχετεύεται στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

Μόνο μέσα στην περασμένη χρονιά, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ίδρυσαν νέες εταιρείες στην Ισπανία και την Πολωνία, ενώ η ρουμανική θυγατρική δημιούργησε εταιρεία στη Μολδαβία.

Η διεθνής επέκταση συνεχίζεται και το 2026. Η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε Ρουμανία και Βουλγαρία, με περαιτέρω διείσδυση στις τοπικές αγορές και στην ευρύτερη βαλκανική αγορά, αλλά και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε όλες τις χώρες όπου ο όμιλος διαθέτει θυγατρικές.

Η ανοιχτή υπόθεση της Ουγγαρίας

Στο εξωτερικό παραμένει ανοιχτό και το κεφάλαιο της Ουγγαρίας.

Η απόπειρα εξαγοράς της Alföldi Tej μέσω της ρουμανικής Fabrica de Lapte Brasov είχε φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, προτού μπλοκαριστεί τον Σεπτέμβριο του 2025 από την τότε κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, μέσω του μηχανισμού ελέγχου ξένων επενδύσεων.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έκλεισε εκεί. Λίγους μήνες αργότερα, και αφού το ουγγρικό Δημόσιο υπαναχώρησε από το ενδεχόμενο να αποκτήσει το ίδιο την εταιρεία, ουγγρικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι κυβερνητικοί παράγοντες επιχειρούσαν να επαναφέρουν τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η συναλλαγή δεν έχει έκτοτε ολοκληρωθεί. Η αλλαγή κυβέρνησης στην Ουγγαρία μετά τις εκλογές του Απριλίου δημιουργεί, πάντως, διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον για μια υπόθεση στην οποία ο ελληνικός όμιλος είχε ήδη επενδύσει σημαντικό χρόνο και προεργασία.

Στην Ελλάδα παραμένει το ερωτηματικό της ΔΕΛΤΑ

Την ώρα που ο όμιλος διευρύνει συνεχώς την παρουσία του στο εξωτερικό, στην ελληνική αγορά παραμένει ανοιχτό ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα: η ΔΕΛΤΑ.

Το όνομα της οικογένειας Σαράντη έχει συνδεθεί με το μέλλον της εταιρείας, όμως οι επαφές με το CVC δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με την απόσταση στην αποτίμηση να αποτελεί βασικό εμπόδιο.

Η ΔΕΛΤΑ παραμένει έτσι μία από τις σημαντικές εκκρεμότητες στον κλάδο, την ώρα που τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία έχουν ήδη πραγματοποιήσει δύο σημαντικές συναλλαγές με τη Vivartia, αποκτώντας αρχικά τη United Milk Company στη Βουλγαρία και στη συνέχεια τη Δωδώνη.

Ο λογαριασμός της ανάπτυξης

Η αλλαγή κλίμακας αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στον ισολογισμό.

Το ενεργητικό του ομίλου ξεπέρασε το 1,12 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 850,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε στα 311 εκατ. ευρώ.

Η επιθετική ανάπτυξη, ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικό χρηματοδοτικό αποτύπωμα.

Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα 659,6 εκατ. ευρώ, από 436,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Με τα διαθέσιμα να διαμορφώνονται στα 51,3 εκατ. ευρώ, ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ξεπερνά τα 608 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια αυξήθηκε στο 2,65 από 2,04, ενώ ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης διαμορφώθηκε στο 59,99%, από 53,88%.

Στα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ύψους 705,9 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.

Μέσα στο 2025 η μητρική άντλησε νέα δάνεια ύψους 235 εκατ. ευρώ και αποπλήρωσε 80,65 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των νέων χρηματοδοτήσεων περιλαμβάνεται δάνειο 110 εκατ. ευρώ από Alpha Bank και Eurobank, το οποίο συνδέεται με την εξαγορά της Δωδώνης και τις γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, οι λειτουργικές ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 56,8 εκατ. ευρώ, από 102,2 εκατ. ευρώ, καθώς η αύξηση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων, μαζί με τις μεταβολές στις υποχρεώσεις, απορρόφησαν σημαντικό μέρος του κεφαλαίου κίνησης.

Οι συνολικές επενδυτικές εκροές έφθασαν τα 141,3 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 44,4 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε ενσώματα και άυλα πάγια και 99,1 εκατ. ευρώ καθαρά σε εξαγορές και συστάσεις εταιρειών.

Ο τζίρος ανεβαίνει, τα περιθώρια πιέζονται

Η εικόνα της κερδοφορίας αποκαλύπτει και τη δεύτερη πλευρά της ταχείας ανάπτυξης.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,98%, στα 749,7 εκατ. ευρώ, όμως η κερδοφορία δεν ακολούθησε τον ίδιο ρυθμό.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν μόλις κατά 1,83%, στα 94,65 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 10,87%, στα 53,85 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 15,96%, στα 32,48 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν κατά 11,61%, στα 29,66 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 21,03%, από 21,46%, ενώ το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε περίπου στο 12,6%, από 14,3%.

Η σύγκριση επηρεάζεται και από το γεγονός ότι το 2024 είχαν καταγραφεί ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους 18,27 εκατ. ευρώ, κυρίως για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Για το 2026, πάντως, η διοίκηση έχει θέσει μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της τη μείωση του κόστους, μέσω αναδιοργάνωσης των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής.

Η σκυτάλη περνά στη νέα γενιά

Στην επόμενη φάση ανάπτυξης, το τιμόνι περνά σταδιακά στη νέα γενιά της οικογένειας.

Οι δύο συνονόματοι πρώτοι ξάδελφοι, Στυλιανός Δ. Σαράντης και Στυλιανός Μ. Σαράντης, υπογράφουν την οικονομική έκθεση ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αντίστοιχα. Μαζί τους συμμετέχουν στη διοίκηση και τα υπόλοιπα μέλη της νέας γενιάς, ενώ ο Τάκης και ο Μιχάλης Σαράντης παραμένουν ενεργοί, διατηρώντας παρουσία στον όμιλο που οι ίδιοι δημιούργησαν και ανέπτυξαν.

Η σκυτάλη περνά έτσι σταδιακά στα έξι παιδιά των δύο αδελφών, σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο το μέγεθος όσο και οι απαιτήσεις του ομίλου έχουν αλλάξει δραστικά.

Για το 2026, η διοίκηση θέτει ως στόχο νέα αύξηση του κύκλου εργασιών και διατήρηση ή ενίσχυση των μεριδίων αγοράς, παράλληλα με τη μείωση του κόστους. Στο ίδιο σχέδιο εντάσσονται η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού πλάνου 2026-2027 και οι προγραμματισμένες κεφαλαιακές ενισχύσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Η διοίκηση χαρακτηρίζει τους στόχους αυτούς «διαχειρίσιμους και εφικτούς», παρά το δυσμενές και μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Και το σχέδιο έχει ήδη αρχίσει να χρηματοδοτείται. Μέχρι την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, στις 31 Αυγούστου, ο όμιλος είχε προχωρήσει μέσα στο 2026 σε αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 14 εκατ. ευρώ στη Cypriot Dairies, 15 εκατ. ευρώ στη Dodoni Cyprus και 60 χιλ. ευρώ στη Μετέωρα.