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Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων
Αναλύσεις
10:09 - 29 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Πώς ήρθε η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων

Reporter.gr Newsroom

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Άνοδο κατά 1,57% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2707,83 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 423,2 εκ. ευρώ. Μετά τις πρώτες αψιμαχίες μεταξύ πωλητών και αγοραστών, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική πορεία, πετυχαίνοντας μάλιστα στις δημοπρασίες να συνοδευθεί με την καταγραφή του υψηλού της ημέρας.

Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο αλλά και τα περισσότερα blue chips (ΜΟΗ, Helleniq Energy, Cenergy, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κκ) με την εξαίρεση της Allwyn. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις τω 10ετών τίτλων έφτανα στο 4,464%, η τιμή του πετρελαίου αυξανόταν αλλά οι ευρωπαϊκές κατέγραφαν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,44%) κατέγραφε κέρδη με την Πειραιώς (+3,60%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραφε η ΕΛΧΑ (+3,77%), η Cenergy (+3,49%), η Aegean (+2,67%), η Βιοχάλκο (+3,77%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,47%), η Helleniq Energy (+4,30%), η ΜΟΗ (+2,40%) αλλά και η Ιλυδα (+6,14%), η Ελτον (+3,11%) με τα Πλαστικά Κρήτης (+6,67%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Allwyn (-4,65%), η Credia (-1,26%), η ΕΕΕ (-0,39%), η Lamda (-0,72%) και ο ΟΤΕ (-1,49%). Απολογιστικά, 51 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 53 εκείνων που υποχώρησαν. Ο ΟΛΠ, η CNL Capital, η Real Consulting, η Mevaco, η Intrakom, η ΕΚΤΕΡ, το Ιατρικό Κέντρο, η Space, η Revoil, η Intertech κοκ ανακοινώνουν τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους. Η εκτίναξη πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων, βελτιώνει σημαντικά την τεχνική εικόνα στο Euronext Athens. Πλησιέστερη κρίσιμη αντίσταση στις 2705 μονάδες και στήριξη στις 2689 μονάδες.

Επιχειρηματικά Νέα

Allwyn: στα €11,1 η τιμή-στόχος από την Eurobank Equities από €13 λόγω Βραζιλίας, μετά την απόφαση του Προέδρου Λούλα να απαγορεύσει το διαδικτυακό στοίχημα. Η έκθεση προκύπτει μέσω του ποσοστού 36,75% που κατέχει στην Betano, με τη Βραζιλία να αντιπροσωπεύει περίπου το 44-46% των εσόδων της Betano.

QY Research: Καλπάζει η αγορά γαλλίου, φτάνει το $1,8 δισ. το 2032. Η παγκόσμια αγορά γαλλίου αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για ημιαγωγούς GaN και GaAs. Η έκθεση περιλαμβάνει αναφορά στη Metlen και στο έργο παραγωγής γαλλίου που αναπτύσσει η εταιρεία στην Ελλάδα.

ΑΔΜΗΕ: Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς-Λευκάδας. Alpha Bank: ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €0,2 δισ., σε επενδυτικό όχημα συνδεδεμένο με τη Fortress.

Αποτελέσματα 6μήνου: Καρέλιας, ΚΕ €182,6 εκ. +9,2%, κέρδη €78,1 εκ. +88%. Πλαστικά Κρήτης, ΚΕ €204,5 εκ. +3,3%, κέρδη €31,8 εκ. +52,1%. Χαιδεμένος: ΚΕ €11,2 εκ. +20%, κέρδη € 824,8 χιλ. (-€191,6 χιλ). Ελαστρον: KE €87,7 εκ. +2,3%, κέρδη €5,6 εκ. (€0,8 εκ.). Fais: ΚΕ €103 εκ. +3%, €7,5 εκ. (€3,3 εκ.). ΣΙΔΜΑ, ΚΕ €94,6 εκ. +4,4%, κέρδη €2,6 (-€0,5 εκ.). Λούλης: KE €93,7 εκ. -4,5%, κέρδη 2,5 εκ. -9,4%.

Trastor: Προσαρμοσμένο EBITDA 21,2 εκ. Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 40,0% και διαμορφώθηκαν σε €26,8 εκατ. Η εισηγμένη ανακοίνωσε προσωρινό μέρισμα €0,02 ανά μετοχή και στόχο για συνολικό τουλάχιστον €0,05 για τη χρήση 2026.

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