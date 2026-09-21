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CNL Capital: Ανανέωσε έως τον Οκτώβριο του 2027 τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με τη MERIT
Επιχειρήσεις
14:40 - 21 Σεπ 2026

CNL Capital: Ανανέωσε έως τον Οκτώβριο του 2027 τη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με τη MERIT

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία με την επωνυμία "CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε.", (εφεξής η "Εκδότρια") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, ότι η διάρκεια της από 19 Σεπτεμβρίου 2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει συνάψει με την MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., ανανεώθηκε για ένα (1) ακόμη έτος και ειδικότερα μέχρι την 1 η Οκτωβρίου 2027.

Σημειώνεται ότι με βάση την ως άνω σύμβαση και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες της, η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ., με την ιδιότητα του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας και προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας. Για την υπηρεσία αυτή η MERIT Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα λαμβάνει από την Εκδότρια αμοιβή.

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