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Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή – Σταματήστε το διασυρμό μου
Ειδήσεις
14:30 - 21 Σεπ 2026

Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι αποκάλυψε ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή – Σταματήστε το διασυρμό μου

Reporter.gr Newsroom
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Για περίπου δύο ώρες παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, προκειμένου να καταθέσει, όπως ο ίδιος δήλωσε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η παρουσία του Κομιανού στον ανακριτή θεωρείται σημαντική για την πορεία της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

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«Θα το μάθετε»

Κατά την έξοδό του από το ανακριτικό γραφείο, ο υπνοθεραπευτής δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με τον λόγο για τον οποίο η Ιωάννα Γάκα φέρεται να του έστειλε τη φωτογραφία του τραγουδιστή.

«Θα το μάθετε», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της κατάθεσής του, επικαλούμενος το γεγονός ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ήρθα να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα», δήλωσε.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Ο Νάσος Κομιανός ανέφερε, πάντως, ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μόλις μία φορά.

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Ιωάννης Γλύκας, υπογράμμισε από την πλευρά του ότι η διαδικασία της ανάκρισης είναι μυστική και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να δημοσιοποιηθούν στοιχεία από την κατάθεση.

«Η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο εντολέας μου είναι μάρτυρας και ήρθε αυτοβούλως στον ανακριτή για να συμβάλει στην έρευνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τι φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή του ότι με την 56χρονη γιατρό Ιωάννα Γάκα διατηρούσε επαγγελματική σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η οποία, όπως υποστήριξε, είχε σύμβαση συνεργασίας.

Όσον αφορά τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, στη γνωριμία φέρεται να μεσολάβησαν μία μάνατζερ καλλιτεχνών και ένας επιχειρηματίας στον χώρο των νυχτερινών κέντρων.

Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να ανέφερε ότι η πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον Γιώργο Μαζωνάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Κατά τα όσα υποστήριξε, είχε προγραμματιστεί και δεύτερο ραντεβού για το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να λάβει το ιστορικό του τραγουδιστή.

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