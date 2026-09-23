Γερμανία: «Άλμα» του PMI στις 53,8 μονάδες – Υψηλό 11 μηνών για την επιχειρηματική δραστηριότητα

Ισχυρή βελτίωση παρουσίασε τον Σεπτέμβριο η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία, σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της S&P Global, παρά την εκ νέου ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI), ο οποίος καταγράφει την πορεία τόσο της μεταποίησης όσο και των υπηρεσιών, αυξήθηκε στις 53,8 μονάδες, από 51,8 τον Αύγουστο. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Η μέτρηση ξεπέρασε αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν τον δείκτη στις 51,8 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι επίπεδα άνω των 50 μονάδων υποδηλώνουν επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιστροφή των υπηρεσιών σε ανάπτυξη

Σημαντική ήταν η βελτίωση στον τομέα των υπηρεσιών. Ο αντίστοιχος PMI ενισχύθηκε στις 52,9 μονάδες, από 49,7 τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.

Με την επίδοση αυτή, ο κλάδος των υπηρεσιών επέστρεψε σε περιοχή ανάπτυξης, έπειτα από πέντε συνεχόμενους μήνες συρρίκνωσης.

Αντίθετα, ο μεταποιητικός PMI υποχώρησε στις 53,8 μονάδες, από 54,3 τον προηγούμενο μήνα. Παρά τη μικρή πτώση, παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, υποδηλώνοντας συνέχιση της επέκτασης της δραστηριότητας στον κλάδο.

«Ενδείξεις ανθεκτικότητας» από τις γερμανικές επιχειρήσεις

Ο Phil Smith, αναπληρωτής διευθυντής οικονομικής ανάλυσης στην S&P Global Market Intelligence, ανέφερε ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν τη μεγαλύτερη αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Όπως σημείωσε, οι υπηρεσίες επέστρεψαν σε τροχιά ανάπτυξης, ακολουθώντας την πορεία της μεταποίησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γερμανικές επιχειρήσεις παρουσίασαν περαιτέρω ενδείξεις ανθεκτικότητας τον Σεπτέμβριο, καθώς ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής επιταχύνθηκε, οι προσδοκίες για τις μελλοντικές προοπτικές παρέμειναν σταθερές και η απασχόληση αυξήθηκε για δεύτερο διαδοχικό μήνα.

Νέες πιέσεις από το κόστος ενέργειας

Παρά τη βελτίωση της δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος.

Ο δείκτης κόστους εισροών αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, σε επίπεδο που παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της έρευνας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν, μεταξύ άλλων, την επίδραση των υψηλότερων τιμών των καυσίμων και του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου συνδυάζει, επομένως, την ισχυρότερη επιχειρηματική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών με νέες πιέσεις στο κόστος, καθώς οι γερμανικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένες ενεργειακές δαπάνες.