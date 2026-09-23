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Γερμανία – Ινδία: Συμφωνία 8 δισ. δολάρια για έξι υποβρύχια
Ειδήσεις
15:28 - 23 Σεπ 2026

Γερμανία – Ινδία: Συμφωνία 8 δισ. δολάρια για έξι υποβρύχια

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με την Ινδία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 8 δισ. δολαρίων, για την κατασκευή υποβρυχίων, καθώς Βερολίνο και Νέο Δελχί ενισχύουν τη συνεργασία τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται.  

Η συμφωνία έχει ουσιαστικά φτάσει στο τελικό στάδιο, καθώς η γερμανική πλευρά έχει συμφωνήσει στη σύναψη διακρατικής συμφωνίας, η οποία, σύμφωνα με τον Γερμανό πρέσβη στην Ινδία, Γιάσπερ Βικ, καλύπτει τις απαιτήσεις που έχει θέσει το Νέο Δελχί.

«Από τη γερμανική πλευρά, θα πρέπει να υπογράψουμε αύριο», δήλωσε ο Βικ την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Η κατασκευή των υποβρυχίων σε ινδικό έδαφος θα προϋποθέτει την ενσωμάτωση σημαντικού αριθμού επιμέρους συστημάτων και εξαρτημάτων. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για διεύρυνση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς, όπως τα οπλικά συστήματα και οι αμυντικές τεχνολογίες.

Έξι υποβρύχια θα κατασκευαστούν στην Ινδία

Η γερμανική Thyssenkrupp Marine Systems έχει συνάψει συνεργασία με την κρατική ινδική Mazagon Dock Shipbuilders για την κατασκευή έξι υποβρυχίων στην Ινδία.

Τα συγκεκριμένα υποβρύχια θα είναι εξοπλισμένα με σύστημα πρόωσης ανεξάρτητο από τον αέρα (AIP), τεχνολογία που τους επιτρέπει να παραμένουν κάτω από την επιφάνεια για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα χωρίς να χρειάζεται να αναδυθούν. Παράλληλα, προβλέπεται να διαθέτουν σύγχρονα όπλα, αισθητήρες και συστήματα αντιμέτρων.

Η συμφωνία συγκαταλέγεται στα πρώτα μεγάλα αμυντικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του μοντέλου Strategic Partnership της Ινδίας. Το συγκεκριμένο μοντέλο προβλέπει τη συνεργασία εγχώριων εταιρειών με ξένους κατασκευαστές, με στόχο την παραγωγή προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού εντός της Ινδίας και ταυτόχρονα τη μεταφορά τεχνολογίας.

Ενισχύονται οι αμυντικοί δεσμοί Βερολίνου και Νέου Δελχί

Ο Γερμανός πρέσβης ανέφερε ότι τόσο η Ινδία όσο και η Γερμανία αυξάνουν σημαντικά τις επενδύσεις τους στις ένοπλες δυνάμεις, λόγω, όπως είπε, ενός «μη φιλικού γεωστρατηγικού περιβάλλοντος».

Ως παράγοντες που διαμορφώνουν τις νέες συνθήκες ανέφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την ολοένα μεγαλύτερη χρήση των μη επανδρωμένων συστημάτων στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το Βερολίνο έχει προχωρήσει σε χαλάρωση των περιορισμών που στο παρελθόν λειτουργούσαν ως εμπόδιο στην αμυντική συνεργασία με την Ινδία. Σύμφωνα με τον Βικ, η Γερμανία έχει πραγματοποιήσει μια «στροφή 180 μοιρών» στην πολιτική της για τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, εμφανιζόμενη πλέον πιο πρόθυμη να εγκρίνει άδειες εξαγωγής προς την Ινδία και να προχωρήσει σε μεταφορά τεχνολογίας.

Το Βερολίνο θεωρεί την Ινδία έμπιστο εταίρο, εξέλιξη που δημιουργεί ευνοϊκότερο έδαφος για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Στο τραπέζι drones, πύραυλοι και αισθητήρες

Για το Νέο Δελχί, η συνεργασία με τη Γερμανία δημιουργεί μια επιπλέον δυνατότητα πρόσβασης σε στρατιωτικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία, καθώς η Ινδία επιδιώκει να περιορίσει τη μακροχρόνια εξάρτησή της από τη Ρωσία και να διευρύνει παράλληλα το δίκτυο των χωρών με τις οποίες συνεργάζεται στον αμυντικό τομέα.

Η προσπάθεια διαφοροποίησης των αμυντικών εταίρων της Ινδίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες. Την ίδια στιγμή, το Νέο Δελχί επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς ασφαλείας του με ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία.

Πέρα από την κατασκευή των υποβρυχίων, ο Βικ ανέφερε ως πιθανούς τομείς για περαιτέρω συνεργασία τα μη επανδρωμένα συστήματα, την κυβερνοασφάλεια, την πυραυλική τεχνολογία και τους αισθητήρες.

Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη επεκταθεί και σε κοινές δραστηριότητες. Η Γερμανία συμμετέχει σε αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις με την Ινδία, ενώ έχει τοποθετήσει αξιωματικό-σύνδεσμο στο Indo-Pacific Information Fusion Cell στο Νέο Δελχί.

Η συγκεκριμένη παρουσία αποσκοπεί στην ενίσχυση της θαλάσσιας επίγνωσης και στην καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.

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