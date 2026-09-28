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DBRS: Η Ελλάδα «τρέχει» ταχύτερα από την Ευρώπη – Ανάπτυξη 1,8% για το 2026-2027
Οικονομία
15:47 - 28 Σεπ 2026

DBRS: Η Ελλάδα «τρέχει» ταχύτερα από την Ευρώπη – Ανάπτυξη 1,8% για το 2026-2027

Reporter.gr Newsroom

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Σταθερά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες αναμένεται να καταγράψει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS.

Ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, την ώρα που οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης αναμένεται να κινηθούν με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς.

Ειδικότερα, ο DBRS προβλέπει ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα εμφανίσουν ανάπτυξη μεταξύ 0,5% και 1% το 2026, ενώ το 2027 οι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 0,7% και 1,2%.

Όπως σημειώνει ο οίκος, η Ιβηρική Χερσόνησος εξακολουθεί να καταγράφει υψηλότερες επιδόσεις, μαζί με την Ελλάδα, τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες.

Ισχυρή αγορά εργασίας

Παρά τις αβεβαιότητες που προκαλούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου, ο DBRS επισημαίνει ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν σχετικά ισχυρές.

Οι προβλέψεις του οίκου δείχνουν ότι τα ποσοστά ανεργίας στις περισσότερες μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, καθώς και στην Κίνα, αναμένεται είτε να παραμείνουν σταθερά είτε να υποχωρήσουν σταδιακά.

Για την Ελλάδα, ο DBRS προβλέπει ότι η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 8,3% το 2026 και θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 7,8% το 2027.

Μικτή εικόνα στις οικονομικές προβλέψεις

Ο οίκος χαρακτηρίζει «ανάμεικτες» τις αναθεωρήσεις των οικονομικών προβλέψεων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον DBRS, οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας κινήθηκαν πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος του τρίτου τριμήνου, πριν σημειώσουν εκ νέου σημαντική άνοδο τον Σεπτέμβριο. Ο οίκος συνδέει την εξέλιξη αυτή με τις επιθέσεις των Χούθι και τις επιπτώσεις τους στην εμπιστοσύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια εξακολουθούν να αυξάνονται, ενώ τα βασικά επιτόκια των κεντρικών τραπεζών προσφέρουν μικρότερη στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών σε αρκετές χώρες, ενώ η ανεργία εξακολουθεί να κινείται σε ιστορικά μέτρια ή χαμηλά επίπεδα.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο των επενδύσεων

Μεταξύ των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αποτελούν εξαίρεση ως προς τις αναπτυξιακές επιδόσεις, ενώ μεταξύ των αναδυόμενων αγορών ξεχωρίζουν η Ινδία και η Κίνα.

Ο DBRS εκτιμά ότι οι παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από αυτό που χαρακτηρίζει «κούρσα τεχνολογικού εξοπλισμού».

Η τάση αυτή συνδέεται με την ισχυρή ζήτηση για επενδύσεις στην τεχνολογία, ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στις ενεργειακές υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξή της. Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για τους κλάδους της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

Στο περιβάλλον αυτό, η Ελλάδα εξακολουθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του DBRS, να κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από εκείνους των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, με τον οίκο να διατηρεί την πρόβλεψή του για ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027.

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