Πούτιν: Αυξάνει κατά 15.500 τους εν ενεργεία στρατιωτικούς της Ρωσίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε νέα αύξηση του μεγέθους του ρωσικού στρατού, αυξάνοντας τον αριθμό των εν ενεργεία στρατιωτικών περισσότερο από τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το CNBC, το προεδρικό διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (29/9) στην επίσημη βάση δεδομένων νομικών πληροφοριών της Ρωσίας, ανεβάζει τη δύναμη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε 2.441.630 άτομα, εκ των οποίων 1.550.500 είναι εν ενεργεία στρατιωτικοί.

Η συγκεκριμένη κίνηση, -η οποία αυξάνει τον αριθμό των εν ενεργεία στρατιωτικών κατά 15.500-, αποτελεί την τέταρτη απόφαση αντίστοιχου είδους μέσα στο τρέχον έτος και έρχεται καθώς και οι δύο χώρες έχουν υποστεί βαριές απώλειες στο πεδίο των μαχών. Από την πλευρά του ωστόσο, το Κρεμλίνο δεν έδωσε κάποιο συγκεκριμένο λόγο για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Σημειώνεται ότι οι αναλυτές ανέμεναν ευρέως ότι η Ρωσία θα προχωρούσε σε κάποια μορφή επιστράτευσης μετά τις εκλογές για τη Κρατική Δούμα που διεξήχθησαν νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα ενδεχόμενο όμως που παραμένει αντιδημοφιλές στο εσωτερικό της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι το κυβερνών κόμμα της Ρωσίας, «Ενωμένη Ρωσία», κέρδισε αριθμό-ρεκόρ εδρών στις τελευταίες εκλογές, όπως ανακοίνωσαν οι εκλογικές αρχές στις 25 Σεπτεμβρίου, ένα αποτέλεσμα που ήταν σε μεγάλο βαθμό προδιαγεγραμμένο στο αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Ανάπτυξη 8000 Βορειοκορεατών στη Ρωσία

Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία έχει ουσιαστικά ξεκινήσει ένα νέο κύμα στρατιωτικής επιστράτευσης, εκτιμώντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη ρωσική επικράτεια περισσότεροι από 8.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες.

«Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την ανάπτυξη άλλων 10.000 στρατιωτών – επιλέγονται για εκπαίδευση και στη συνέχεια για ανάπτυξη στη Ρωσία», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία πληρώνει, μεταξύ άλλων, με τεχνολογία: στη Βόρεια Κορέα έχει δημιουργηθεί παραγωγή επιθετικών drones τύπου Shahed με ρωσική τεχνική υποστήριξη», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια συνάντησης στην πρωτεύουσα της Κίνας πέρυσι, ο Πούτιν ευχαρίστησε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν για την αποστολή στρατιωτών που πολέμησαν για τη Ρωσία στην Ουκρανία, λέγοντας ότι πολέμησαν «με θάρρος και ηρωισμό».

Ένα κύμα ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο τη Δευτέρα σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε 26, δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες

Οι διπλωματικές συνομιλίες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο τους τελευταίους μήνες, καθώς οι ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους στον πόλεμο με το Ιράν.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι δύσκολος για τη Ρωσία, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι και η ουκρανική κυβέρνηση φοβάται έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα.