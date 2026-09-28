Πούτιν: Σε προσωρινό κρατικό έλεγχο οι μονάδες της Metro Cash and Carry στη Ρωσία

Σε καθεστώς προσωρινής διοίκησης τίθενται οι ρωσικές μονάδες της γερμανικής αλυσίδας χονδρικής Metro Cash and Carry, έπειτα από σχετική εντολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μία ακόμη κίνηση της Μόσχας που ενισχύει τον έλεγχο επί περιουσιακών στοιχείων ξένων επιχειρήσεων στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το κείμενο της προεδρικής εντολής, το οποίο δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, τα καταστήματα και τα ακίνητα της Metro στη Ρωσία θα περάσουν υπό τη διαχείριση της JSC UK Torg Rus.

Η συγκεκριμένη εταιρεία καταχωρήθηκε στο εταιρικό μητρώο της Μόσχας νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 10.000 ρούβλια, περίπου 118 δολάρια. Διευθύνων σύμβουλός της είναι ο Γιοχάνες Μαρί Τολάι, ο οποίος παράλληλα ηγείται της ρωσικής δραστηριότητας της Metro.

Νέα κίνηση κατά ξένων ομίλων

Η απόφαση για τη Metro έρχεται μετά από αντίστοιχες κινήσεις της ρωσικής κυβέρνησης απέναντι σε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Πούτιν είχε διατάξει την προσωρινή μεταβίβαση του ελέγχου έξι εργοστασίων της ελβετικής Nestlé, καθώς και περισσότερων από 200 καταστημάτων της γαλλικής αλυσίδας Auchan στη Ρωσία, στην εταιρεία AO L.E.V. Menedzhment.

Το Κρεμλίνο είχε συνδέσει τότε τις αποφάσεις για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία των συγκεκριμένων εταιρειών με τη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχουν ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία.

Σημαντική αγορά για τη Metro

Η Ρωσία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιμέρους αγορές της Metro. Σύμφωνα με στοιχεία που εμφανίζονται στη σελίδα της εταιρείας στο LinkedIn, ο γερμανικός όμιλος διαθέτει 88 καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας και απασχολεί σχεδόν 20.000 εργαζομένους.