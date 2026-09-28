ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πάπας Λέων: Καλεί Ρωσία και Ουκρανία να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη
Ειδήσεις
16:40 - 28 Σεπ 2026

Πάπας Λέων: Καλεί Ρωσία και Ουκρανία να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε σε συμβιβασμό και προέτρεψε τις εμπόλεμες πλευρές να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας πολυαναμενόμενης ομιλίας του για την Ευρώπη στη Γαλλία.

«Δυστυχώς, ο πόλεμος επέστρεψε, ακόμη και στην Ευρώπη», δήλωσε ο Πάπας στην ανατολική γαλλική πόλη Μετς, όπως μεταδίδει το Politico. «Πρέπει να δεσμευτούμε σε έναν υπομονετικό διάλογο, να δείξουμε θάρρος στις διαπραγματεύσεις και να είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε ορισμένες από τις θέσεις μας για το μεγαλύτερο αγαθό της ειρήνης».

Ο Πάπας αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά ζητήματα την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία, κατά την οποία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τέλεσε μεγάλη λειτουργία στο κέντρο του Παρισιού και απηύθυνε έκκληση για διάλογο και συμπόνια απέναντι στους μετανάστες.

Στην ομιλία του, ενώπιον ενός κατάμεστου ακροατηρίου, ο Πάπας δεν διευκρίνισε ποιες παραχωρήσεις θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνουν το Κίεβο ή η Μόσχα προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την Ουκρανία και να επιχειρούν να προωθηθούν στην περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να υποτάξει το Κίεβο, παρά τα περισσότερα από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας.

Ο ποντίφικας έχει αναλάβει ενεργότερο ρόλο τους τελευταίους μήνες, πιέζοντας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Τον Αύγουστο, ο Λέων έστειλε τον Αρχιεπίσκοπο Πολ Γκάλαχερ, αντίστοιχο του υπουργού Εξωτερικών του Βατικανού, στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Ένας ακόμη απεσταλμένος του Βατικανού αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

Οι επισκέψεις αυτές αναδεικνύουν τον πιο ενεργό ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει ο Λέων στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη έχει σε μεγάλο βαθμό απουσιάσει από τη διπλωματική προσπάθεια με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε με τον Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο ποντίφικας έχει επανειλημμένα ζητήσει τον τερματισμό του ρωσικού επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και έχει εκφράσει την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν και θα οδηγήσουν σε διπλωματική λύση.

Στην ομιλία του για την Ευρώπη, ο Πάπας εξήρε επίσης τον Ρομπέρ Σουμάν, έναν από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστό καθολικό. Παράλληλα, κάλεσε τους μετανάστες να γίνονται δεκτοί «σαν να ήταν μέλη της ίδιας μας της οικογένειας», σε μια περίοδο κατά την οποία τα κόμματα που αντιτίθενται στη μετανάστευση ενισχύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων και στη Γαλλία, όπου ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

«Πρέπει να αντιληφθούμε την ιστορική σημασία όσων συμβαίνουν, δηλαδή μιας πρωτοφανούς συνάντησης μεταξύ λαών και πολιτισμών, η οποία μας καλεί να ανακαλύψουμε ξανά τις ρίζες μας με νέους και δημιουργικούς τρόπους, ενώ ταυτόχρονα να ακούμε προσεκτικά τους άλλους», δήλωσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ: Ενισχύει την παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ η ενεργειακή κρίση βαθαίνει
Ειδήσεις

ΕΕ: Ενισχύει την παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ η ενεργειακή κρίση βαθαίνει

Βιολάντα: Διαψεύδει απολύσεις εργαζομένων και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη
Ειδήσεις

Βιολάντα: Διαψεύδει απολύσεις εργαζομένων και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

Συνάντηση Λαβρόφ - Βάντεφουλ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ειδήσεις

Συνάντηση Λαβρόφ - Βάντεφουλ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά drones στο Κίεβο - Στον «αέρα» η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών
Ειδήσεις

Ουκρανία: Επτά νεκροί από ρωσικά drones στο Κίεβο - Στον «αέρα» η επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών

ΕΕ: Αποδεσμεύονται €6,6 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για την Ουκρανία
Ειδήσεις

ΕΕ: Αποδεσμεύονται €6,6 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για την Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 17:25

Ιράν: Διαψεύδει η Τεχεράνη κάθε εμπλοκή στο περιστατικό στη RAF Fairford

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 17:21

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Άλμα 80,6% στο EBITDA και επιστροφή σε κέρδη το Α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
28/09/2026 - 17:18

Reuters: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μέσω Κατάρ για επαναλειτουργία Ορμούζ και εκεχειρία

Ειδήσεις
28/09/2026 - 17:17

Ερντογάν: Εθνικιστικές κορώνες για «τουρκική λίμνη» και Μεσόγειο, Γαλάζια Πατρίδα, Μπαρμπαρόσα και Ναυμαχία της Πρέβεζας

Ειδήσεις
28/09/2026 - 17:06

Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως την Πέμπτη (1/10) λόγω εργασιών

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 17:04

Wall: Επιστροφή στο «κόκκινο» για τους δείκτες καθώς εκτοξεύονται πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 16:56

Booking.com: Νέα μέτρα διαφάνειας εν μέσω έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/09/2026 - 16:47

Σχοινάς στο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες: Χρειάζεται ευρωπαϊκή άμεση δράση για το κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:40

Πάπας Λέων: Καλεί Ρωσία και Ουκρανία να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:35

ΕΕ: Ενισχύει την παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ η ενεργειακή κρίση βαθαίνει

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:34

Βιολάντα: Διαψεύδει απολύσεις εργαζομένων και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:28

Ουγγαρία: Δικαστικές περιπέτειες για τον Μαγιάρ – Άρθηκε η ασυλία του

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:18

What If Fest: Με μεγάλη ανταπόκριση ολοκληρώθηκε το διήμερο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:16

Πάιατ για δημοσίευμα WSJ: Μην ξεχνάμε τα οφέλη από τη στενή ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:08

Στασινός για υδατορέματα: Βάζουμε τέλος στο χάος δεκαετιών - Το ΤΕΕ εκτελεστικός βραχίονας της ανθεκτικότητας της χώρας

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:08

Γαλλία: Μαζικές απεργίες ενόψει του προϋπολογισμού που «κόβει» €54 δισ.

Πολιτική
28/09/2026 - 16:04

Κυρανάκης: Τρεις επιθέσεις σε γραφεία της ΝΔ μέσα σε 24 ώρες – Η ΝΔ δεν εκφοβίζεται

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:04

Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 νεοεισαχθέντες δεν έκαναν εγγραφή – «Καμπανάκι» για κόστος στέγασης και δημογραφικό

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 15:54

ΟΕΕ: Nα μετατεθούν οι προθεσμίες για ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακό δελτίο αποστολής

Ακίνητα
28/09/2026 - 15:52

«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως €46.000

Οικονομία
28/09/2026 - 15:47

DBRS: Η Ελλάδα «τρέχει» ταχύτερα από την Ευρώπη – Ανάπτυξη 1,8% για το 2026-2027

Ειδήσεις
28/09/2026 - 15:39

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων

Ανεμοδείκτης
28/09/2026 - 15:36

Κάπως «φλου» οι κυβερνητικές απαντήσεις για Γκίλφοϊλ-WSJ

Ειδήσεις
28/09/2026 - 15:34

Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

Πολιτική
28/09/2026 - 15:23

Τσίπρας: Αν μια μικρή μειοψηφία συνεχίσει να συσσωρεύει τον πλούτο, η κοινωνική συνοχή θα διαλυθεί 

Πολιτική
28/09/2026 - 15:18

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μας έχει 11 μέρες στο... «περίμενε» για το ενεργειακό κόστος

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 15:07

Nvidia: Στα $235 δισ. το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως το 2028

Ειδήσεις
28/09/2026 - 14:49

ΕΕ: Σταθερό το εμπόριο αγροτικών προϊόντων – Στα €30,1 δισ. το πλεόνασμα στο 7μηνο

Ειδήσεις
28/09/2026 - 14:47

Πέντε μεγάλα αμυντικά projects εγκρίνει η ΕΕ – Στο επίκεντρο drones, διάστημα και ανατολική πτέρυγα

Οικονομία
28/09/2026 - 14:47

ΥΠΕΘΟΟ: Κάθε πρόγραμμα, ευρωπαϊκό και εθνικό, υπόκειται σε έλεγχο – Κάθε έλεγχος είναι απαραίτητος και καλοδεχούμενος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ