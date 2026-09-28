Πάπας Λέων: Καλεί Ρωσία και Ουκρανία να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε σε συμβιβασμό και προέτρεψε τις εμπόλεμες πλευρές να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας πολυαναμενόμενης ομιλίας του για την Ευρώπη στη Γαλλία.

«Δυστυχώς, ο πόλεμος επέστρεψε, ακόμη και στην Ευρώπη», δήλωσε ο Πάπας στην ανατολική γαλλική πόλη Μετς, όπως μεταδίδει το Politico. «Πρέπει να δεσμευτούμε σε έναν υπομονετικό διάλογο, να δείξουμε θάρρος στις διαπραγματεύσεις και να είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε ορισμένες από τις θέσεις μας για το μεγαλύτερο αγαθό της ειρήνης».

Ο Πάπας αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά ζητήματα την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στη Γαλλία, κατά την οποία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τέλεσε μεγάλη λειτουργία στο κέντρο του Παρισιού και απηύθυνε έκκληση για διάλογο και συμπόνια απέναντι στους μετανάστες.

Στην ομιλία του, ενώπιον ενός κατάμεστου ακροατηρίου, ο Πάπας δεν διευκρίνισε ποιες παραχωρήσεις θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνουν το Κίεβο ή η Μόσχα προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη. Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν την Ουκρανία και να επιχειρούν να προωθηθούν στην περιοχή του Ντονέτσκ, ενώ το Κρεμλίνο δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να υποτάξει το Κίεβο, παρά τα περισσότερα από τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου πλήρους κλίμακας.

Ο ποντίφικας έχει αναλάβει ενεργότερο ρόλο τους τελευταίους μήνες, πιέζοντας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Τον Αύγουστο, ο Λέων έστειλε τον Αρχιεπίσκοπο Πολ Γκάλαχερ, αντίστοιχο του υπουργού Εξωτερικών του Βατικανού, στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Ένας ακόμη απεσταλμένος του Βατικανού αναμένεται να επισκεφθεί τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

Οι επισκέψεις αυτές αναδεικνύουν τον πιο ενεργό ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει ο Λέων στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη έχει σε μεγάλο βαθμό απουσιάσει από τη διπλωματική προσπάθεια με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε με τον Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο ποντίφικας έχει επανειλημμένα ζητήσει τον τερματισμό του ρωσικού επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας και έχει εκφράσει την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις θα επαναληφθούν και θα οδηγήσουν σε διπλωματική λύση.

Στην ομιλία του για την Ευρώπη, ο Πάπας εξήρε επίσης τον Ρομπέρ Σουμάν, έναν από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστό καθολικό. Παράλληλα, κάλεσε τους μετανάστες να γίνονται δεκτοί «σαν να ήταν μέλη της ίδιας μας της οικογένειας», σε μια περίοδο κατά την οποία τα κόμματα που αντιτίθενται στη μετανάστευση ενισχύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, μεταξύ άλλων και στη Γαλλία, όπου ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

«Πρέπει να αντιληφθούμε την ιστορική σημασία όσων συμβαίνουν, δηλαδή μιας πρωτοφανούς συνάντησης μεταξύ λαών και πολιτισμών, η οποία μας καλεί να ανακαλύψουμε ξανά τις ρίζες μας με νέους και δημιουργικούς τρόπους, ενώ ταυτόχρονα να ακούμε προσεκτικά τους άλλους», δήλωσε.