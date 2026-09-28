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Reuters: Η Ρωσία «εκτοξεύει» κατά 27% τις στρατιωτικές δαπάνες το 2027
Ειδήσεις
22:02 - 28 Σεπ 2026

Reuters: Η Ρωσία «εκτοξεύει» κατά 27% τις στρατιωτικές δαπάνες το 2027

Reporter.gr Newsroom

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Η Ρωσία σχεδιάζει να δαπανήσει 17,1 τρισ. ρούβλια (202,58 δισ. δολάρια) για την άμυνα το 2027, ποσό αυξημένο κατά περίπου 27% σε σχέση με τα 13,5 τρισ. ρούβλια που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο στρατιωτικών δαπανών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που είδε το Reuters.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας αναμένεται να ανέλθουν σε 50 τρισ. ρούβλια κατά την επόμενη τριετία.

Για το 2026, η κυβέρνηση είχε προϋπολογίσει αρχικά 12,1 τρισ. ρούβλια για την άμυνα, ωστόσο το πραγματικό ποσό χαρακτηρίζεται απόρρητο και δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί. Παράλληλα, μέρος των στρατιωτικών δαπανών μπορεί να καταγράφεται σε άλλες κατηγορίες του κρατικού προϋπολογισμού.

Μεγαλύτερο έλλειμμα το 2026

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι η ρωσική κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμηση για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2026, στο 3,2% του ΑΕΠ, από 1,6% που προβλεπόταν προηγουμένως.

Οι κρατικές δαπάνες για το 2026 αναμένεται να αυξηθούν κατά 13,2%, στα 48,6 τρισ. ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί στο 20,9% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει το σχέδιο προϋπολογισμού στο ρωσικό κοινοβούλιο έως την 1η Οκτωβρίου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινώσει σχέδια για νέες φορολογικές αυξήσεις το 2027, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται νέος φόρος επί των έκτακτων κερδών εταιρειών του κλάδου μετάλλων και εξόρυξης, ο οποίος αναμένεται να αποφέρει περίπου 200 δισ. ρούβλια ετησίως.

Αυξάνεται ο δανεισμός

Για το 2026, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει κατά 26% το καθαρό πρόγραμμα δανεισμού, στα 5 τρισ. ρούβλια. Παράλληλα, προβλέπεται η χρήση 459 δισ. ρουβλίων, περίπου 11% του ρευστού σκέλους του Εθνικού Ταμείου Πλούτου, για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Την ίδια ώρα, η εκτίμηση για τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2026 μειώθηκε στα 7,6 τρισ. ρούβλια, από 8,9 τρισ. προηγουμένως.

Το δημόσιο χρέος της Ρωσίας αναμένεται να αυξηθεί στο 21,7% του ΑΕΠ το 2027, από 19,9% το 2026, ξεπερνώντας το όριο του 20% που οι ρωσικές αρχές θεωρούν ασφαλές.

Ο συνολικός δανεισμός το 2027 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 43%, στα 7,7 τρισ. ρούβλια.

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