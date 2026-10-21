ΗΠΑ: Έλεγχος ελληνικής τράπεζας για πιθανές σχέσεις με το Ιράν – Κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία

Σε νέα μέτρα κατά δικτύων που συνδέονται με τις ναυτιλιακές και χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες του Ιράν προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία με παρουσία στην Ελλάδα και τον Παναμά, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν διαδικασία συλλογής στοιχείων για πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου νέες κυρώσεις κατά της δικηγορικής εταιρείας Karnakis & Karnakis, με την αιτιολογία ότι φέρεται να παρείχε επί σειρά ετών νομική υποστήριξη σε ιρανικά ναυτιλιακά δίκτυα.

Την ίδια ώρα, το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) εξέδωσε διοικητική κλήτευση για την παροχή πληροφοριών σχετικά με ελληνική τράπεζα, η οποία δεν κατονομάζεται. Στόχος είναι να διερευνηθούν πιθανές διασυνδέσεις της με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τη φύση των συναλλαγών που εξετάζονται.

Στο μικροσκόπιο και έξι ευρωπαϊκές τράπεζες

Παράλληλα, το FinCEN απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σε έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες, ζητώντας στοιχεία για ενδεχόμενες σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις. Ούτε τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν κατονομαστεί.

Οι αμερικανικές κινήσεις εντάσσονται στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει τη δυνατότητα του Ιράν να αξιοποιεί διεθνή ναυτιλιακά και τραπεζικά δίκτυα για τη διεκπεραίωση συναλλαγών, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στη χώρα.

Η υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, καθώς αφορά αφενός μια δικηγορική εταιρεία με παρουσία στη χώρα και αφετέρου ένα ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης.

Ωστόσο, οι δύο περιπτώσεις πρέπει να διαχωριστούν: οι κυρώσεις έχουν επιβληθεί στην Karnakis & Karnakis, ενώ για την ελληνική τράπεζα έχει εκδοθεί διοικητική κλήτευση με αίτημα την παροχή στοιχείων. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνιστά από μόνη της διαπίστωση παράβασης ούτε συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων.

Χωρίς άμεσες επιπτώσεις στις μεταφορές πετρελαίου

Τα νέα μέτρα σηματοδοτούν ενίσχυση της αμερικανικής χρηματοοικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη, με έμφαση στα δίκτυα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις διεθνείς εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές της.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί άμεση διαταραχή στις φυσικές μεταφορές πετρελαίου ως αποτέλεσμα των νέων κυρώσεων.