OPEC+: Συμφωνία για Αύξηση παραγωγής πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο

Η OPEC+ συμφώνησε κατ’ αρχήν να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δύο πηγές από τον οργανισμό την Κυριακή, καθώς η ομάδα ολοκληρώνει τη σταδιακή άρση των σημαντικότερων περικοπών παραγωγής, εν μέσω φόβων για περαιτέρω διακοπές στην προσφορά από τη Ρωσία.

Η τελική απόφαση αναμένεται σε συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα (3/8), ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν νέες πιέσεις στην Ινδία να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, καθώς η Ουάσινγκτον αναζητά τρόπους να πιέσει τη Μόσχα για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Νέες κυρώσεις της ΕΕ έχουν επίσης οδηγήσει τις κρατικές ινδικές διυλιστήριες να αναστείλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η OPEC+, που παράγει περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, περιόριζε την παραγωγή για αρκετά χρόνια προκειμένου να στηρίξει την αγορά. Ωστόσο, φέτος άλλαξε στρατηγική για να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, καθώς και λόγω πίεσης από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αυξηθεί η παραγωγή.

Η OPEC+ ξεκίνησε τις αυξήσεις παραγωγής τον Απρίλιο με μια μέτρια αύξηση 138.000 βαρελιών την ημέρα, ακολουθούμενη από μεγαλύτερες αυξήσεις 411.000 βαρελιών τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και 548.000 βαρελιών τον Αύγουστο.

Αν συμφωνηθεί και η αύξηση των 548.000 βαρελιών για τον Σεπτέμβριο, η ομάδα θα έχει πλήρως αναιρέσει την προηγούμενη περικοπή παραγωγής των 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ενώ θα επιτρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα.

Η OPEC+ εξακολουθεί να διατηρεί μια ξεχωριστή, εθελοντική περικοπή περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από οκτώ μέλη, καθώς και μια γενική περικοπή 2 εκατομμυρίων βαρελιών για όλα τα μέλη, που λήγουν στο τέλος του 2026.

Πηγές ανέφεραν προηγουμένως ότι η ομάδα δεν είχε σχέδια να συζητήσει άλλες περικοπές την Κυριακή.