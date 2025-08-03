ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
OPEC+: Συμφωνία για Αύξηση παραγωγής πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο
Εμπορεύματα
11:30 - 03 Αυγ 2025

OPEC+: Συμφωνία για Αύξηση παραγωγής πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η OPEC+ συμφώνησε κατ’ αρχήν να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δύο πηγές από τον οργανισμό την Κυριακή, καθώς η ομάδα ολοκληρώνει τη σταδιακή άρση των σημαντικότερων περικοπών παραγωγής, εν μέσω φόβων για περαιτέρω διακοπές στην προσφορά από τη Ρωσία.

Η τελική απόφαση αναμένεται σε συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα (3/8), ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν νέες πιέσεις στην Ινδία να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, καθώς η Ουάσινγκτον αναζητά τρόπους να πιέσει τη Μόσχα για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Νέες κυρώσεις της ΕΕ έχουν επίσης οδηγήσει τις κρατικές ινδικές διυλιστήριες να αναστείλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η OPEC+, που παράγει περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, περιόριζε την παραγωγή για αρκετά χρόνια προκειμένου να στηρίξει την αγορά. Ωστόσο, φέτος άλλαξε στρατηγική για να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, καθώς και λόγω πίεσης από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να αυξηθεί η παραγωγή.

Η OPEC+ ξεκίνησε τις αυξήσεις παραγωγής τον Απρίλιο με μια μέτρια αύξηση 138.000 βαρελιών την ημέρα, ακολουθούμενη από μεγαλύτερες αυξήσεις 411.000 βαρελιών τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο και 548.000 βαρελιών τον Αύγουστο.

Αν συμφωνηθεί και η αύξηση των 548.000 βαρελιών για τον Σεπτέμβριο, η ομάδα θα έχει πλήρως αναιρέσει την προηγούμενη περικοπή παραγωγής των 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ενώ θα επιτρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα.

Η OPEC+ εξακολουθεί να διατηρεί μια ξεχωριστή, εθελοντική περικοπή περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από οκτώ μέλη, καθώς και μια γενική περικοπή 2 εκατομμυρίων βαρελιών για όλα τα μέλη, που λήγουν στο τέλος του 2026.

Πηγές ανέφεραν προηγουμένως ότι η ομάδα δεν είχε σχέδια να συζητήσει άλλες περικοπές την Κυριακή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ινδία: Θα διατηρήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου παρά τις απειλές Τραμπ
Ειδήσεις

Ινδία: Θα διατηρήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου παρά τις απειλές Τραμπ

Θαλάσσια Πάρκα: Η νέα πρόκληση της Τουρκίας μετά τη Γαλάζια Πατρίδα – Τι απαντά η Αθήνα και πως αντιδρά η αντιπολίτευση
Πολιτική

Θαλάσσια Πάρκα: Η νέα πρόκληση της Τουρκίας μετά τη Γαλάζια Πατρίδα – Τι απαντά η Αθήνα και πως αντιδρά η αντιπολίτευση

OPEC+: Αύριο η απόφαση για νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου το Σεπτέμβριο
Εμπορεύματα

OPEC+: Αύριο η απόφαση για νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου το Σεπτέμβριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τρία τάνκερ με 6 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν το Ορμούζ
Ναυτιλία

Τρία τάνκερ με 6 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν το Ορμούζ

Wall Street: Επιστροφή στα «πράσινα» με το βλέμμα στη Nvidia
Χρηματιστήρια

Wall Street: Επιστροφή στα «πράσινα» με το βλέμμα στη Nvidia

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων
Ειδήσεις

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
21/05/2026 - 09:11

Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών 

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 09:02

Ξενοδοχεία Divani: Οι προοπτικές του 2026 - Προβληματισμός για Μέση Ανατολή και Airbnb

Ακίνητα
21/05/2026 - 08:53

Στεγαστικό: «Στοίχημα» τα 794.000 κλειστά σπίτια στην Ελλάδα - Τα μοντέλα Ισπανίας, Κροατίας και Ιρλανδίας

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
21/05/2026 - 08:41

Κων. Γιαζιτζόγλου (Πρόεδρος ΣΜΕ): Ο μηδενισμός των ατυχημάτων δεν είναι αριθμητικός στόχος, αλλά φιλοσοφία ζωής

Πολιτική
21/05/2026 - 08:24

Τσούκαλης (ΕΛΙΑΜΕΠ): Δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία

Περιβάλλον
21/05/2026 - 08:10

Νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ: Αυστηρότεροι κανόνες και «κόφτες» σε βουνά και νησιά - Οι αντιδράσεις

Ναυτιλία
21/05/2026 - 07:58

Κίνα και Ορμούζ: Οικονομικό συμφέρον, γεωπολιτική ισορροπία και πίεση για επαναλειτουργία

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 07:56

Σύγκρουση Μπακογιάννη-Δούκα για τον Ξενώνα Φιλοξενίας άστεγων χρηστών – Τι πραγματικά ισχύει

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 07:55

Η SpaceX δίνει σήμα για τη Γιγαντιαία Δημόσια Εγγραφή της (80 δισ.) - Όλες οι λεπτομέρειες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/05/2026 - 07:52

VOLVO: Χτίζοντας εμπιστοσύνη με επίκεντρο τον άνθρωπο

Ειδήσεις
21/05/2026 - 07:41

Η Gen Χ υπό πίεση: Στο αποκορύφωμα της καριέρας, αλλά χωρίς οικονομικό δίχτυ ασφαλείας

Πολιτική
20/05/2026 - 23:58

Βενιζέλος για ελληνοτουρκικά: Πρέπει να μιλήσουμε ευθέως, όχι μόνο να προστατεύουμε την κυριαρχία μας

Ειδήσεις
20/05/2026 - 23:45

Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για αποκλιμάκωση της κρίσης

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 23:40

Wall Street: Επιστροφή στα «πράσινα» με άλμα των δεικτών άνω του 1%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 23:20

ΔΕΗ: Ποιοι επενδυτικοί κολοσσοί «στήριξαν» την ΑΜΚ των €4,25 δισ.

Πολιτική
20/05/2026 - 23:02

Τελικά δεν έχουν πιστέψει όλοι στην κυβέρνηση τα «ήρεμα νερά»

Ειδήσεις
20/05/2026 - 22:38

Πρακτικά Fed: Στο «τραπέζι» νέα αύξηση των επιτοκίων λόγω πληθωρισμού

Ειδήσεις
20/05/2026 - 22:22

ΟΗΕ: Προειδοποίηση 83 κρατών για την προστασία αμάχων σε 130 ένοπλες συγκρούσεις παγκοσμίως

Magazino
20/05/2026 - 22:05

Solo Traveling: Οι 8 ασφαλέστερες πόλεις για γυναίκες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 21:43

ΔΕΗ: Άντληση €4,5 δισ. με ισχυρή υπερκάλυψη και διάθεση ίδιων μετοχών

Πολιτική
20/05/2026 - 21:32

Μητσοτάκης: Αναβαθμίζουμε ριζικά τις συγκοινωνίες στην Αθήνα – Στόχος 1.076 νέα λεωφορεία

Υγεία
20/05/2026 - 21:27

Μεταβολισμός μετά τα 50: Η μία καθημερινή συνήθεια που «μπλοκάρει» τις καύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 21:05

Μπακογιάννη: Αναμφισβήτητα είναι μια ρωγμή εμπιστοσύνης η «Γαλάζια Πατρίδα»

Ειδήσεις
20/05/2026 - 20:53

Κούβα: Οι ΗΠΑ απαγγέλλουν κατηγορίες για δολοφονίες στον Ραούλ Κάστρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 20:38

Τρία τάνκερ με 6 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν το Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 20:15

Παπαθανάσης: Οι δανειακοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται στο 100% – Εκτός πραγματικότητας το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 20:03

Βρετανία – Χώρες του Κόλπου: Ιστορικό deal δισεκατομμυρίων για το ελεύθερο εμπόριο

Ανακοινώσεις
20/05/2026 - 19:58

ElvalHalcor: Αύξηση κερδοφορίας και τζίρος €1,036 δισ. στο α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 19:51

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με ώθηση από τεχνολογία και τράπεζες

Ειδήσεις
20/05/2026 - 19:34

Πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν «μέσα στις επόμενες ώρες» – Τραμπ: Ή υπογράφετε ή σας τελειώνουμε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ