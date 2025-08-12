Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά την παράταση της δασμολογικής εκεχειρίας ΗΠΑ-Κίνας
Εμπορεύματα
14:04 - 12 Αυγ 2025

Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά την παράταση της δασμολογικής εκεχειρίας ΗΠΑ-Κίνας

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθερές την Τρίτη (12/8), καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παρέτειναν την αναστολή αύξησης των δασμών, μετριάζοντας τους φόβους ότι μια κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου τους θα επηρέαζε την κατανάλωση πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 0,21% στα 66,77 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) σημειώνουν κέρδη 0,13%, στα 64,03 δολάρια.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρέτεινε την εκεχειρία στους δασμούς με την Κίνα έως τις 10 Νοεμβρίου, αποτρέποντας έτσι την επιβολή νέων δασμών σε κινεζικά προϊόντα, καθώς οι αμερικανοί λιανοπωλητές προετοιμάζονται για την κρίσιμη περίοδο των εορτών στο τέλος του έτους.

Αυτό ενίσχυσε τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αποφεύγοντας έτσι έναν ουσιαστικό εμπορικό αποκλεισμό. Οι δασμοί ενέχουν τον κίνδυνο να επιβραδύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση καυσίμων και να πιέσει τις τιμές του πετρελαίου προς τα κάτω.

Τα κέρδη του πετρελαίου έχουν επίσης υποστηριχθεί από ενδείξεις επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Πριγιάνκα Σατσδέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην εταιρεία χρηματιστηριακών συναλλαγών Phillip Nova.

Εξίσου σημαντικό για την αγορά αποτελεί και η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αργότερα εντός της ημέρας, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία των επιτοκίων της Fed. Οι μειώσεις επιτοκίων τείνουν να ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Πιθανόν αρνητικά για την αγορά πετρελαίου, την Παρασκευή πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, με στόχο τη συζήτηση για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις προς τη Ρωσία, απειλώντας με αυστηρότερες κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, όπως η Κίνα και η Ινδία, εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία έως την περασμένη Παρασκευή για να συμφωνήσει η Ρωσία σε ειρήνη στην Ουκρανία, αλλιώς οι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου θα αντιμετώπιζαν δευτερογενείς κυρώσεις. Παράλληλα, ασκεί πιέσεις στην Ινδία και την Κίνα να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Αν η συνάντηση της Παρασκευής φέρει πιο κοντά μια εκεχειρία ή ακόμα και μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, ο Τραμπ ενδέχεται να αναστείλει τις δευτερογενείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα, προτού τεθούν σε ισχύ σε δύο εβδομάδες», ανέφερε η Commerzbank σε σημείωμά της.

«Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δούμε αυστηρότερες κυρώσεις και σε άλλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Κίνα».

Πτώση σε φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), το φυσικό αέριο καταγράφει πτώση , με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,967% στα 32.680 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,30% στα 3.394,22 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι καταγράφει απώλειες 0,20% στα 37,713 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,77% και βρίσκεται στα 4,4745 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,05% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,161 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,19% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3458 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, είναι ενισχυμένη κατά 0,20% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8628 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2025 - 14:24
