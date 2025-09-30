Νέο ρεκόρ για τον χρυσό - Αύξηση 47% φέτος

Οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν τα 3.800 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά τη Δευτέρα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές έστρεψαν το ασφαλές καταφύγιο εν μέσω προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, φόβων για πιθανό κλείσιμο της κυβέρνησης και κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων.

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε κατά 1,9% στα 3.829,63 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.833,37 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν 1,2% υψηλότερα στα 3.855,2 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,2%, καθιστώντας τα χρυσά νομίσματα σε τιμή δολαρίου λιγότερο ακριβά για τους αγοραστές από το εξωτερικό.

«Η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, που επικεντρώνεται στο πιθανό κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ», είναι ένας από τους κινητήριους παράγοντες πίσω από το ράλι του χρυσού, δήλωσε ο David Meger, διευθυντής συναλλαγών μετάλλων στην High Ridge Futures. «Το δολάριο δέχεται ελαφρά πίεση ως απάντηση σε αυτό, υποστηρίζοντας σίγουρα το σύμπλεγμα πολύτιμων μετάλλων».

Ο χρυσός έχει σημειώσει ραγδαία άνοδο, με αύξηση 47% φέτος, η οποία αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος από το 1979.