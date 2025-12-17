«Ολική επαναφορά» στα εμπορεύματα: Αύξηση 2% για το πετρέλαιο - Ρεκόρ ανόδου 4% για το ασήμι

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 2% την Τετάρτη 17/12, μετά την εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πλήρη αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου της Βενεζουέλας που υπόκεινται σε κυρώσεις, αυξάνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε μια περίοδο ανησυχιών για τη ζήτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται κατά 2,10%, στα 60,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται κατά 2,23%, στα 56,36 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν κλείσει κοντά σε πενταετή χαμηλά στην προηγούμενη συνεδρίαση, λόγω προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των δυτικών κυρώσεων κατά της Μόσχας, αυξάνοντας την προσφορά, ενώ η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εύθραυστη παγκόσμια ζήτηση.

Την Τρίτη, ο Τραμπ διέταξε τον αποκλεισμό όλων των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις και προς και από τη Βενεζουέλα, προσθέτοντας ότι πλέον θεωρεί τους κυβερνώντες της χώρας ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

«Οι ρωσικοί κίνδυνοι είναι καλά διαφημισμένοι, αλλά υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι για την προμήθεια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο αναλυτής της ING, Γουόρεν Πάτερσον.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μία εβδομάδα μετά την κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου υπό κυρώσεις στα ανοικτά της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές πόσα δεξαμενόπλοια θα επηρεαστούν, πώς οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν τον αποκλεισμό και αν ο Τραμπ θα στραφεί στην Ακτοφυλακή για την αναχαίτιση των πλοίων, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Τους τελευταίους μήνες, οι ΗΠΑ έχουν μετακινήσει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Ενώ πολλά πλοία που παραλαμβάνουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα υπόκεινται σε κυρώσεις, άλλα που μεταφέρουν το πετρέλαιο της χώρας ή αργό από το Ιράν και τη Ρωσία δεν έχουν κυρωθεί. Τα δεξαμενόπλοια που μισθώνει η Chevron (CVX.N) μεταφέρουν επίσης βενεζουελάνικο αργό προς τις ΗΠΑ υπό άδεια που είχε προηγουμένως χορηγηθεί από την Ουάσινγκτον.

«Η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας παραγωγής, αλλά οι προμήθειες συγκεντρώνονται σε μια μικρή ομάδα αγοραστών, κυρίως κινεζικών διυλιστηρίων, των ΗΠΑ και της Κούβας», ανέφερε η Μουγιού Σου, ανώτερη αναλύτρια πετρελαίου στην Kpler.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής βενεζουελάνικου αργού, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 4% των εισαγωγών της.

Μια μεγάλη πτώση στα αποθέματα των ΗΠΑ στήριξε επίσης τις τιμές.

Τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 9,3 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute την Τρίτη. Η πτώση, εφόσον επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της Energy Information Administration αργότερα την Τετάρτη, είναι πολύ μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη πτώση 1,1 εκατ. βαρελιών που είχαν εκτιμήσει αναλυτές για το Reuters.

Το ασήμι σκαρφαλώνει στα 65 δολάρια για πρώτη φορά - Άνοδος και για το χρυσό

Το ασήμι ξεπέρασε τα 65 δολάρια ανά ουγγιά και κατέγραψε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, ενώ το χρυσό ενισχύθηκε μετά από πιο αδύναμα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, που δείχνουν ψύξη της αγοράς εργασίας και ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων τον επόμενο χρόνο.

Η τιμή spot του ασημιού εκτοξεύτηκε κατά 3,3% στα 65,91 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε ιστορικό υψηλό 66,52 δολαρίων, επεκτείνοντας την ανοδική του πορεία που τροφοδοτείται από περιορισμένη προσφορά, ισχυρή βιομηχανική ζήτηση και αυξανόμενο κερδοσκοπικό ενδιαφέρον. Το μεσημέρι της Τετάρτης η τιμή spot άγγιξε τα 66 δολάρια με άνοδο 4,22%.

«Το ασήμι έχει γίνει αντικείμενο κερδοσκοπίας στις αγορές options και βασικά θεωρώ ότι αυτό στηρίζεται σε σαφείς προβλέψεις για θετική προοπτική της ζήτησης», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρος Νόρμαν. «Είναι ένα κρίσιμο μέταλλο. Αποτελεί μέρος του προγράμματος πράσινης ενέργειας. Η προσφορά του είναι περιορισμένη σε κάθε επίπεδο. Έτσι, οι κερδοσκόποι κινούνται με την τάση της αγοράς».

Οι τιμές του χρυσού επίσης ενισχύθηκαν, με το spot χρυσό να ανεβαίνει κατά 0,4% στα 4.318,99 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ κέρδισαν 0,4% φτάνοντας τα 4.348,10 δολάρια.

Το ασήμι έχει σημειώσει άνοδο 128% φέτος, ενώ ο χρυσός έχει αυξηθεί 65% από την αρχή του έτους. Σύμφωνα με τον αναλυτή της ActivTrades, Ρικάρντο Εβαντζελίστα, η τιμή του χρυσού συνεχίζει να στηρίζεται από τις προσδοκίες για χαλαρή νομισματική πολιτική της Fed, την οικονομική αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Τα μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, τείνουν να αποδίδουν καλά σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Τέλος και ο χαλκός παρουσιάζει σημαντική άνοδο κατά 0,88% 5,4048 δολάρια η ουγγιά.

Αλλαγή κλίματος και για το φυσικό αέριο - Σε άνοδο το δολάριο

Το φυσικό αέριο σημειώνει και αυτό επάνοδο με τις τιμές του την Τετάρτη να σημειώνουν άνοδο κατά 2,582% με την τιμή της μεγαβατώρας να επανέρχεται πάνω από τα 27 δολάρια και να διαμορφώνεται στα 27,230 δολάρια.

Κλείνοντας στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,32%έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1709 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά και με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάρια εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο κατά 0,74% με την ισοτιμία στα 1,3324 δολάρια ανά λίρα. Κλείνοντας, η βρετανική λίρα αποδυναμωμένη κατά 0,42% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8789 λίρα ανά ευρώ.