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Ήπιες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο λόγω σφοδρής χειμερινής καταιγίδας στις ΗΠΑ - Διόρθωση για τα μέταλλα
Εμπορεύματα
13:56 - 27 Ιαν 2026

Ήπιες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο λόγω σφοδρής χειμερινής καταιγίδας στις ΗΠΑ - Διόρθωση για τα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ήπιες διακυμάνσεις την Τρίτη (27/1), καθώς μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα επηρεάζει την παραγωγή αργού πετρελαίου και τα διυλιστήρια στην Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ, ωστόσο η άνοδος περιορίζεται από την επανέναρξη της παραγωγής στο Καζακστάν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή τη στιγμή ελαφρώς κατά 0,11% στα 64,70 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται μόλις πάνω από το μηδέν στα 60,65 δολάρια το βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν απώλεια παραγωγής καθώς μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα σάρωσε τη χώρα, επιβαρύνοντας τις υποδομές ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Οι παραγωγοί πετρελαίου στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι έχασαν έως 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή περίπου το 15% της εθνικής παραγωγής, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με αναλυτές και εμπόρους.

Ταυτόχρονα, αρκετά διυλιστήρια στην Ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ ανέφεραν προβλήματα που σχετίζονται με τον παγετό, τα οποία, όπως δήλωσε ο αναλυτής της ANZ, Ντάνιελ Χάινς, αύξησαν τις ανησυχίες για πιθανές διακοπές στην τροφοδοσία καυσίμων.

«Ο παγετός στις ΗΠΑ πιθανότατα θα προκαλέσει σημαντική μείωση των αποθεμάτων πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες, ιδίως αν συνεχιστεί αυτός ο καιρός», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής πετρελαίου στη χρηματιστηριακή PVM. Αυτό θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει τις τιμές, πρόσθεσε.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου περιορίστηκε από το Καζακστάν, το οποίο είναι έτοιμο να επαναλάβει την παραγωγή από το μεγαλύτερο πετρελαιοφόρο πεδίο του, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι ο όγκος παραγωγής παραμένει ακόμη χαμηλός.

Η CPC, η οποία διαχειρίζεται τον κύριο εξαγωγικό αγωγό του Καζακστάν, δήλωσε επίσης ότι επέστρεψε στην πλήρη δυναμικότητα φόρτωσης στο τερματικό της στη Ρωσική Μαύρη Θάλασσα, μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης σε ένα από τα τρία σημεία πρόσδεσης.

Ορισμένοι έμποροι πιθανότατα αποκομίζουν κέρδη από το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες λόγω του ψυχρού καιρού στις ΗΠΑ, ανέφερε ο Βάργκα της PVM.

Στην γεωπολιτική σκακιέρα, ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και συνοδευτικά πολεμικά πλοία έφτασαν στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters τη Δευτέρα (26/1), αυξάνοντας τις δυνατότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπερασπιστεί τις αμερικανικές δυνάμεις ή ενδεχομένως να προβεί σε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν.

«Οι κίνδυνοι στην τροφοδοσία δεν έχουν εξαφανιστεί… Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει, μετά την αποστολή ναυτικών δυνάμεων από τον πρόεδρο Τραμπ στην περιοχή», δήλωσε ο Χάινς.

Στο μέτωπο της προσφοράς, οκτώ μέλη του Οργανισμού Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου και οι σύμμαχοί τους (OPEC+), αναμένεται να διατηρήσουν την αναστολή αύξησης της παραγωγής πετρελαίου για τον Μάρτιο στη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου, όπως δήλωσαν στο Reuters τρεις εκπρόσωποι της OPEC+.

Υπενθυμίζεται ότι τα οκτώ μέλη της OPEC+ που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση είναι η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Καζακστάν, το Κουβέιτ, το Ιράκ, η Αλγερία και το Ομάν.

Σταθερότητα στο φυσικό αέριο - Πτώση στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο συνεχίζει την ανοδική του τροχιά με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 0,634% και την τιμή της μεγαβατώρα στα 39,360 δολάρια

Παράλληλα, πτώση παρατηρείται στον τομέα των μετάλλων, μετά το ασταμάτητο ράλι των τελευταίων ημερών, με τις τιμές τους όμως να παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο χρυσός παραμένει αυτή τη στιγμή αμετάβλητος κινούμενος οριακά κάτω από το μηδέν στα 5,121.59 δολάρια η ουγγιά. Ταυτόχρονα, το ασήμι σημειώνει πτώση 2,59% στα 112,515 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός υποχωρεί 2,07% στα 5,8965 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των ισοτιμιών, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1888 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο αποδυναμώνεται έναντι της λίρας κατά 0,15% με την ισοτιμία στα 1,3703 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα ενισχύεται ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,08% με την ισοτιμία στη 0,8676 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 13:58
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