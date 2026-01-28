ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ξεπέρασε το 95% η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της Vodafone - Οι υποδομές στο προσκήνιο
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:25 - 28 Ιαν 2026

Ξεπέρασε το 95% η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της Vodafone - Οι υποδομές στο προσκήνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Vodafone ολοκλήρωσε το 2025 έναν ακόμη κύκλο δυναμικών επενδύσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, ενισχύοντας ουσιαστικά το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε ολόκληρη τη χώρα και διαμορφώνοντας νέες προοπτικές συνδεσιμότητας για πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες.

Στην κινητή, το δίκτυο 5G της Vodafone συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας σήμερα το 95% του πληθυσμού και συνολικά σε 249 πόλεις και 71 νησιά. Επιπλέον, το δίκτυο 5G επεκτάθηκε σε 13 ακόμη χώρους αθλητισμού και ψυχαγωγίας υψηλής επισκεψιμότητας, όπως το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ.

Το 2025, η εμπειρία συνδεσιμότητας αναβαθμίστηκε σε 10 επιπλέον αεροδρόμια της χώρας, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες και βελτιωμένη εμπειρία 5G σε χιλιάδες ταξιδιώτες. Σήμερα, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει σχεδόν τα μισά ελληνικά αεροδρόμια, ενώ η επέκταση και στα υπόλοιπα γεωγραφικά σημεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, το δίκτυο κινητής κάλυψε 26 ακόμη πλοία, διασφαλίζοντας αξιόπιστη επικοινωνία κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων μετακινήσεων στο 65% των πλοίων που εξυπηρετούν τη νησιωτική Ελλάδα.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν και η ολοκλήρωση ενός εκτεταμένου έργου κάλυψης σηράγγων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, με την ενεργοποίηση 21 νέων σταθμών βάσης στη Δυτική Εγνατία και πρόσθετες επεκτάσεις στην Ανατολική Εγνατία και το Άκτιο. Την ίδια στιγμή, το Αττικό Μετρό περνά δυναμικά στην εποχή του 5G, με πλήρη κάλυψη σε σταθμούς και σήραγγες και ταχύτητες που αγγίζουν το 1Gbps, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η αναβάθμιση του ΗΣΑΠ με 5G. Συνολικά, πέντε νέοι σταθμοί μετρό και 4,9 χιλιόμετρα υπόγειων διαδρομών προστέθηκαν στο δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων 5G της Vodafone.



Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 13:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Άλλοι Αρθρογράφοι

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο
Πολιτική

Χατζηδάκης: Σύγχρονο δίκτυο και τρένα στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη ως το Δεκέμβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ