Πετρέλαιο: Μικρή υποχώρηση στις τιμές καθώς η IEA προβλέπει μείωση της ζήτησης
Εμπορεύματα
14:19 - 12 Φεβ 2026

Πετρέλαιο: Μικρή υποχώρηση στις τιμές καθώς η IEA προβλέπει μείωση της ζήτησης

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη 12/2, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη μείωση της παγκόσμιας πρόβλεψης ζήτησης πετρελαίου για το 2026 από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,17%, στα 69,29 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) πέφτει κατά 0,08%, στα 64,60 δολάρια.

Η IEA ανακοίνωσε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί φέτος πιο αργά από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί, ενώ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην αγορά παρά τις διακοπές στην παραγωγή τον Ιανουάριο. Η IEA μείωσε την πρόβλεψή της για την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου φέτος σε 2,4 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, από 2,5 εκατομμύρια βαρέλια που είχε προβλέψει τον προηγούμενο μήνα, αν και αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ ταχύτερο από τον ρυθμό αύξησης της ζήτησης.

Οι δείκτες Brent και WTI ανέστρεψαν τα προηγούμενα κέρδη τους και πέρασαν σε αρνητικό πρόσημο μετά τη δημοσίευση της μηνιαίας έκθεσης της IEA, παρόλο που νωρίτερα είχαν ενισχυθεί λόγω ανησυχιών για την κατάσταση ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μετά τις συνομιλίες με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν οι συνομιλίες με το Ιράν, αλλά οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν.

Την Τρίτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει την πιθανότητα αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν. Η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης γύρας συνομιλιών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Παράλληλα, η σημαντική αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ περιόρισε τα αρχικά κέρδη των τιμών. Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5 εκατομμύρια βαρέλια, φτάνοντας τα 428,8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση των 793.000 βαρελιών που αναμενόταν από αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ταυτόχρονα, οι δείκτες αξιοποίησης των διυλιστηρίων στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας στο 89,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της EIA.

Ανάκαμψη στο φυσικό αέριο – Μικρές απώλειες για χρυσό, ασήμι

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει και σήμερα, για δεύτερη ημέρα, άνοδο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 1,346% στα 32,600 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, μικρές απώλειες παρουσιάζει η αγορά σε χρυσό και ασήμι. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός παρουσιάζει απώλειες 0,31% στα 5,082,96 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 1,38% με την τιμή της ουγγιάς να κυμαίνεται στα 82,80 δολάρια. Την ίδια ώρα, κέρδη σημειώνει ο χαλκός κατά 0,32% στα 5,9835 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,09% έναντι του ευρώ στα 1.1882 δολάρια ανά ευρώ, ενώ υποχωρεί επίσης και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,15% στα 1,3645 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται 0,03% έναντι του ευρώ στη 0.8708 λίρα ανά ευρώ.

