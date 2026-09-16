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Wall: Μικρή άνοδος πριν τη Fed - 92,9% πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων δίνει η αγορά
Χρηματιστήρια
17:01 - 16 Σεπ 2026

Wall: Μικρή άνοδος πριν τη Fed - 92,9% πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων δίνει η αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 κινείται ανοδικά την Τετάρτη 16/9, ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια, η οποία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη ενός νέου κύκλου αυξήσεων τους επόμενους μήνες.

Ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης ενισχυόταν κατά 0,30% στις 7.608,25 μονάδες , ενώ ο Nasdaq Composite σημείωνε άνοδο 0,61% στις 26.139,38 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average σημείωνε μικρές απώλειες της τάξης του 0,14% κινούμενος στις 52.028,07 μονάδες.

Τι προεξοφλούν οι αγορές για τη Fed

Οι αγορές προεξοφλούσαν για την Τετάρτη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με την πιθανότητα να διαμορφώνεται στο 92,9%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Η πιθανότητα για μία επιπλέον αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης διαμορφωνόταν στο 39,1% για τη συνεδρίαση της Fed τον Οκτώβριο και στο 26,4% για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Το τρέχον εύρος-στόχος για το βασικό επιτόκιο της Fed βρίσκεται στο 3,5%-3,75%.

Ο Brent Wilsey, επικεφαλής επενδύσεων της Wilsey Asset Management με έδρα το Σαν Ντιέγκο, ανέφερε σε σημείωμά του την Τετάρτη ότι μια απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις αγορές.

«Αυτό θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τις μετοχές, και οι αιφνιδιασμοί σπάνια γίνονται καλά δεκτοί από τις αγορές. Θα μπορούσε επίσης να πλήξει την αξιοπιστία της Fed και να αναζωπυρώσει τις ανησυχίες ότι η κεντρική τράπεζα υποχωρεί μπροστά στις πολιτικές πιέσεις για να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα», σημείωσε.

Στο επίκεντρο οι πιέσεις από τον Λευκό Οίκο

Η απόφαση της κεντρικής τράπεζας έρχεται ενώ ο Λευκός Οίκος ασκεί πιέσεις για τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.

«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον πληθωρισμό είναι η άνοδος των τιμών του ντίζελ, η οποία έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το κόστος σε πολλούς τομείς της οικονομίας, από τις μεταφορές και τη γεωργία έως τη ναυτιλία», δήλωσε ο Wilsey.

Όπως πρόσθεσε, «μια αύξηση των επιτοκίων δεν θα προκαλέσει πτώση στις τιμές του ντίζελ, όμως τα υψηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε άλλα τμήματα της οικονομίας, αντισταθμίζοντας μέρος των πληθωριστικών πιέσεων από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας».

Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασαν την Παρασκευή για πρώτη φορά τα 6 δολάρια ανά γαλόνι, εν μέσω των συνεχιζόμενων περιορισμών στην προσφορά που προκαλούνται από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν.

Πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά την υποχώρησή τους από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, υποχωρούσαν περισσότερο από 1%, στα περίπου 107 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημείωναν πτώση 2%, στα περίπου 103 δολάρια το βαρέλι.

Σε υψηλά επίπεδα οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων καταγράφουν έντονη άνοδο, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν υψηλότερες τιμές στην οικονομία.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφωνόταν τελευταία λίγο κάτω από το 5%, ενώ η απόδοση του 30ετούς βρισκόταν στο 5,348%.

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