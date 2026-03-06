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Στα ύψη οι τιμές πετρελαίου καθώς η Ουάσιγκτον χαλαρώνει προσωρινά τις κυρώσεις για την Ινδία
Εμπορεύματα
10:13 - 06 Μαρ 2026

Στα ύψη οι τιμές πετρελαίου καθώς η Ουάσιγκτον χαλαρώνει προσωρινά τις κυρώσεις για την Ινδία

Reporter.gr Newsroom
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Αφού επέβαλαν δασμούς «ποινής» 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού αργού πετρελαίου — οι οποίοι ανακλήθηκαν τον περασμένο μήνα — οι ΗΠΑ χορήγησαν στη Νέα Δελχί την Πέμπτη (5/3) μια 30ήμερη εξαίρεση για την αγορά πετρελαίου από τη Μόσχα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν ανατρέπει την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Η εξαίρεση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου αναμένεται να βοηθήσει στη χαλάρωση των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά, καθώς η Ινδία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος διυλιστής στον κόσμο και ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαϊκών προϊόντων. Την Παρασκευή, τόσο το Brent όσο και το WTI υποχώρησαν πάνω από 1%, διαπραγματευόμενα περίπου στα 84,42 και 79,92 δολάρια ανά βαρέλι αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το CNBC, η Νέα Δελχί, η οποία είναι επίσης ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, είχε αρχίσει να αντικαθιστά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου με προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ειδικούς. Ωστόσο, καθώς η σύγκρουση επηρεάζει την ενεργειακή τροφοδοσία από χώρες του Κόλπου, η Ινδία στρέφεται ξανά προς τη Μόσχα για να ενισχύσει τα ενεργειακά της αποθέματα.

«Έχω ακούσει ότι τα ινδικά διυλιστήρια αναζητούν ενεργά άμεσες προμήθειες ρωσικού αργού από το περασμένο Σαββατοκύριακο», δήλωσε η Muyu Xu, ανώτερη αναλύτρια ερευνών για το πετρέλαιο στην εταιρεία δεδομένων ενέργειας Kpler. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με «τη φημολογία της αγοράς», η Νέα Δελχί πιθανόν να έχει αγοράσει 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου μέσα στις τελευταίες δύο έως τρεις ημέρες.

Αυτή η «βραχυπρόθεσμη κίνηση δεν θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος» στη Ρωσία, καθώς επιτρέπει μόνο συναλλαγές για πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη «εγκλωβισμένο στη θάλασσα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessant, σε ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ασφάλισης πολιτικού κινδύνου για δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο. Οι τιμές του αμερικανικού αργού έχουν αυξηθεί περίπου 20% αυτή την εβδομάδα, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Περαιτέρω ενέργειες για τη μείωση της πίεσης στις τιμές του πετρελαίου είναι άμεσες και, μακροπρόθεσμα, οι κινήσεις που κάνουμε θα αυξήσουν δραστικά τη σταθερότητα της περιοχής και των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump.

«Η εξαίρεση αυτή λειτουργεί ως μια βαλβίδα αποσυμπίεσης, δεδομένης της απώλειας σχεδόν 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από τους παραγωγούς του Κόλπου», δήλωσε η Vandana Hari, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας ενεργειακής έρευνας Vanda Insights. Πρόσθεσε ότι η 30ήμερη εξαίρεση «δεν είναι καθόλου επαρκής» και ότι η Ουάσιγκτον ουσιαστικά βάζει «τσιρότα σε τραύμα από σφαίρα».

Η Hari εκτιμά ότι το Brent θα συνεχίσει «να ανεβαίνει σταδιακά πάνω από τα 80 δολάρια», καθώς θεωρεί ότι οι πιθανότητες να αρθεί σύντομα ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ είναι «εξαιρετικά μικρές». Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ — από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου — παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, μετά από προειδοποιήσεις του Ιράν και την εκτίναξη του κόστους ασφάλισης για τα πλοία.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι κανένα φορτωμένο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου δεν έχει περάσει από τα Στενά του Ορμούζ από το περασμένο Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που ενδέχεται να κατευθύνονταν προς την Ινδία», ανέφερε η Xu.

Επιπτώσεις για την Ινδία

Η Ινδία διαθέτει σήμερα πρόσβαση σε περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια, ποσότητα που επαρκεί για να καλύψει έως και 45 ημέρες ζήτησης αργού πετρελαίου, δήλωσε ο Prateek Pandey, επικεφαλής έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην εταιρεία Rystad Energy.

Ο Pandey σημείωσε ότι τα ινδικά διυλιστήρια δεν θα επηρεαστούν για τις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, αλλά «θα υπάρξουν ανησυχίες» αν οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή συνεχιστούν πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα.

Η προμήθεια πετρελαίου από εναλλακτικές χώρες, όπως η Βενεζουέλα, παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς τα φορτία χρειάζονται σχεδόν έναν μήνα για να φτάσουν στην Ινδία.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η Ινδία είχε δεχθεί δασμούς 50% από τις ΗΠΑ, εκ των οποίων το 25% αποτελούσε ποινή για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Τον περασμένο μήνα η ποινή καταργήθηκε, υπό τον όρο ότι η Ινδία θα μειώσει τις εισαγωγές από τη Μόσχα και θα αγοράσει περισσότερη αμερικανική ενέργεια. Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να επαναφέρει την ποινή αν η Ινδία ξαναρχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Δεν έχω δει ακόμη αύξηση στις αφίξεις αμερικανικού αργού στην Ινδία», δήλωσε η Xu, προσθέτοντας ότι τυχόν αύξηση στις αγορές αμερικανικού πετρελαίου από τη Νέα Δελχί μετά τη συμφωνία εμπορίου θα φανεί στα στοιχεία του Απριλίου ή Μαΐου.

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