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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτη με κρυπτονομίσματα σε Αττική και Κρήτη
Pixabay
Νομίσματα
10:06 - 06 Μαρ 2026

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτη με κρυπτονομίσματα σε Αττική και Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Η ταχεία ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επενδυτών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα ψηφιακά αυτά νομίσματα χρησιμοποιούνται και ως μέσο για παράνομες δραστηριότητες. Μία σοβαρή υπόθεση απάτης που σχετίζεται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ερευνά εδώ και μήνες η Ελληνική Αστυνομία.

Σημαντικό πλήγμα σε κυκλώματα που φέρονται να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους απάτες κατάφεραν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες σε περιοχές της Αττικής και της Κρήτης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά δώδεκα άτομα. Συγκεκριμένα, τρεις συλλήψεις έγιναν στην Αττική, έξι στο Ρέθυμνο και άλλες τρεις στο Ηράκλειο, ενώ οι αρχές πραγματοποίησαν και έρευνες σε κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η υπόθεση αφορά μια πολύμηνη αστυνομική έρευνα για οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε υποψήφιους επενδυτές, υποσχόμενη μεγάλα κέρδη από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Τα μέλη της φέρονται να έπειθαν τα θύματα να καταθέτουν χρήματα για δήθεν επενδύσεις, τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν σε λογαριασμούς που έλεγχαν οι ίδιοι, πριν εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, με στόχο να εντοπιστούν και άλλα άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και να καταγραφούν όλα τα θύματα που έχασαν χρήματα πιστεύοντας ότι επενδύουν σε κρυπτονομίσματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvguj4taxz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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