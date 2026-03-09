Σε τροχιά εκτόξευσης το πετρέλαιο: Σενάρια για $135 ελέω της κρίσης στο Ιράν

Επιβραδύνεται ελαφρώς το ράλι στο πετρέλαιο, καθώς οι τιμές υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το βράδυ της Δευτέρα (9/3), καθώς οι υπουργοί Ενέργειας των χωρών G7 αναμένεται να συζητήσουν πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων αργού πετρελαίου για να αντιμετωπιστεί η τεράστια διαταραχή στην προσφορά που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) κινούνται ανοδικά σε ημερήσια βάση κατά 4,79% στα 95,25 δολάρια το βαρέλι στις Το WTI είχε φτάσει νωρίτερα μέσα στη νύχτα έως και τα 119 δολάρια, καθώς αραβικές χώρες του Κόλπου μείωσαν την παραγωγή λόγω του ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά εξαιτίας απειλών από το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent Crude καταγράφει άνοδο 7,39% στα 99,54 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως είχε αγγίξει τα 119,50 δολάρια μέσα στη συνεδρίαση. Ήταν η πρώτη φορά που οι τιμές πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια από τότε που η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 εκτόξευσε τις αγορές ενέργειας.

Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου βρίσκονται σε κατάσταση έντονης αβεβαιότητας μετά το κλείσιμο των Στενά του Ορμούζ, το οποίο προκάλεσε τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου στην ιστορία. Σύμφωνα με ανάλυση της Rapidan Energy, περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα, γεγονός που εξηγεί την έντονη αναστάτωση στις αγορές.

Αναλυτές της Rystad Energy προειδοποιούν ότι οι τιμές του Brent Crude ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 135 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση διαρκέσει τέσσερις μήνες, ενώ σε περίπτωση που οι τρέχουσες συνθήκες παραμείνουν για δύο μήνες, οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 110 δολάρια. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την άνοδο των τιμών «μικρό τίμημα» για την εξουδετέρωση της πυρηνικής απειλής του Ιράν.

Οι χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή τους, καθώς τα αποθέματα πετρελαίου συσσωρεύονται λόγω της αδυναμίας εξαγωγών. Τα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν να περάσουν από την περιοχή εξαιτίας φόβων για πιθανές επιθέσεις, ενώ το Ιράν προειδοποιεί ότι η ναυσιπλοΐα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το Κουβέιτ ανακοίνωσε προληπτικές περικοπές στην παραγωγή, ενώ στο Ιράκ η παραγωγή από τα βασικά νότια πετρελαϊκά πεδία έχει μειωθεί κατά περίπου 70%. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι διαχειρίζονται προσεκτικά τα επίπεδα παραγωγής τους λόγω περιορισμών αποθήκευσης.

Στο μεταξύ, η ένταση παραμένει υψηλή στον πόλεμο με το Ιράν. Νέος ανώτατος ηγέτης ανακηρύχθηκε ο Μοτζάμπα Χαμενέι, γιος του Αλί Χαμενέι, ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες ημέρες των συγκρούσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παρά την ένταση, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ εκτιμά ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εφόσον περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί τα δεξαμενόπλοια.