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Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Κοντά στα 62 δολάρια η τιμή της μεγαβατώρας στο φυσικό αέριο
Εμπορεύματα
13:58 - 09 Μαρ 2026

Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Κοντά στα 62 δολάρια η τιμή της μεγαβατώρας στο φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από τα 119 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Δευτέρας (9/3), φτάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τα μέσα του 2022, καθώς ορισμένοι μεγάλοι παραγωγοί μείωσαν τις προμήθειες, με τις αγορές να ανησυχούν για παρατεταμένες διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές λόγω της επέκτασης του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν. Αυτή την ώρα, οι τιμές έχουν συγκρατηθεί, με την πορεία τους όμως να παραμένει ανοδική και σταθερά πάνω από τα εκατό δολάρια το βαρέλι.       

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 12,46% στα 104.28 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI (West Texas Intermediate) καταγράφουν αντίστοιχη αύξηση 12.57% στα 102.31 δολάρια ανά βαρέλι.

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης συνεδρίασης, το Brent είχε φτάσει νωρίτερα στα 119,50 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη απόλυτη άνοδο τιμής σε μία ημέρα στην ιστορία, ενώ το WTI έφτασε τα 119,48 δολάρια ανά βαρέλι. Πριν από την άνοδο της Δευτέρας, το Brent είχε ήδη αυξηθεί συνολικά κατά 28% και το WTI κατά 36% την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πρακτικά κλειστά. Επίσης, οι τιμές ενισχύονται από το διορισμό του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως αντικαταστάτη του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, γεγονός που δείχνει ότι οι σκληροπυρηνικοί διατηρούν τον έλεγχο στην Τεχεράνη, μία εβδομάδα μετά την έναρξη της σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ.

Επισημαίνεται ότι ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως σε εβδομάδες ή ακόμη και μήνες υψηλότερων τιμών καυσίμων, ακόμα κι αν η σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, λήξει γρήγορα, καθώς οι προμηθευτές θα αντιμετωπίζουν κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, διαταραγμένη εφοδιαστική αλυσίδα και αυξημένους κινδύνους για τη ναυτιλία.

Τα συμβόλαια βενζίνης στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, περίπου στα 3,22 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει διαβεβαιώσει τους Αμερικανούς καταναλωτές ότι ο αντίκτυπος στο κόστος ζωής θα είναι περιορισμένος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών το Νοέμβριο.

Οι κυβερνήσεις μπορούν να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές στην προσφορά. Ο Δημοκρατικός ηγέτης της Γερουσίας των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, κάλεσε τον Τραμπ να υιοθετήσει το παραπάνω μέτρο, ενώ πηγή της γαλλικής κυβέρνησης ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι χώρες της Ομάδας των Επτά θα συζητήσουν επίσης αυτό το ενδεχόμενο.

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται ότι η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ μειώθηκε κατά 70%, σύμφωνα με πηγές, με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης να έχουν φτάσει στο μέγιστο της χωρητικότητάς τους.

Η Kuwait Petroleum Corporation άρχισε να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου το Σάββατο και κήρυξε κατάσταση «force majeure» στις αποστολές, χωρίς όμως να διευκρινίσει το μέγεθος της παραγωγής που θα σταματήσει.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι μεγάλες χώρες του OPEC, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, θα πρέπει σύντομα να μειώσουν και αυτές την παραγωγή, καθώς οι αποθήκες τους εξαντλούνται. Η Saudi Aramco έχει προσφέρει πάνω από 4 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού σε σπάνιες προσφορές, καθώς οι εξαγωγικές διαδρομές της έχουν περιοριστεί.

Στις αγορές φυσικού αερίου, ο κολοσσός υγροποιημένου φυσικού αερίου Κατάρ είχε ήδη σταματήσει την παραγωγή μετά από επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Στη Ζώνη Πετρελαίου Fujairah των ΗΑΕ ξέσπασε φωτιά από πτώση συντριμμιών, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε μέσω X ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν προς το πεδίο Shaybah.

Σημειώνεται ότι οι διακοπές λειτουργίας διυλιστηρίων προσθέτουν περαιτέρω περικοπές στην προσφορά καυσίμων, με την BAPCO του Μπαχρέιν να ανακοινώνει «force majeure» μετά από πρόσφατη επίθεση στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου της. Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη κλείσει το μεγαλύτερο διυλιστήριο της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy9o4hqhuix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εκτόξευση στις τιμές του φυσικού αερίου - Διόρθωση στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο συνεχίζει αυτή την ώρα την εκρητική του άνοδο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 15.81% και την τιμή της μεγαβατώρας να σκαρφαλώνει στα 61.83 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,18% στα 5.097,44 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι μειώνεται αντίστοιχα κατά 0,95% στα 83.51 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός εμφανίζει απώλειες 0,96% στα 5,7510 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,49% με την ισοτιμία στα 1,1560 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο 0,50% σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας στα 1,3345 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ στη 0,8662 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 15:11
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