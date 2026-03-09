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CrediaBank: Διπλασιασμός μεγεθών με την εξαγορά της HSBC Μάλτας - Στρατηγική σε τέσσερις άξονες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:06 - 09 Μαρ 2026

CrediaBank: Διπλασιασμός μεγεθών με την εξαγορά της HSBC Μάλτας - Στρατηγική σε τέσσερις άξονες

Reporter.gr Newsroom
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Η CrediaBank πραγματοποίησε τη Δευτέρα (9/3) παρουσίαση Capital Markets Day στο Λονδίνο, παρέχοντας μια συνολική επισκόπηση του επενδυτικού της αφηγήματος καθώς και της στρατηγικής ανάπτυξης που ακολουθεί με στόχο να πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Η διοίκηση της CrediaBank επισήμανε το γεγονός πως η τράπεζα αποτελεί πλέον τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 5η θέση με βάση το ενεργητικό και διαθέτοντας μερίδιο αγοράς 5% στο δίκτυο καταστημάτων και περίπου 3% σε δάνεια και καταθέσεις.

Υπογραμμίστηκε ακόμα πως η CrediaBank έχει πρόσβαση σε δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια επιτυχημένη ιστορία αναστροφής πορείας (turnaround) στην ελληνική αγορά. Η τράπεζα διαθέτει ισχυρή διοικητική ομάδα με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων και στρατηγικών έργων σε απαιτητικά χρονοδιαγράμματα.

Με βάση τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025, η CrediaBank πέτυχε μερίδιο αγοράς 11% στις νέες χρηματοδοτήσεις, με νέες εκταμιεύσεις ύψους €3,4 δισ. και καθαρή πιστωτική επέκταση €1,1 δισ. Τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη (PPI) διαμορφώθηκαν σε €82,5 εκατ., αυξημένα κατά 88% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ανήλθαν σε €168 εκατ., αυξημένα κατά 58% σε ετήσια βάση. Η τράπεζα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, με καταθέσεις €6,8 δισ. (+11% σε σχέση με τις 31.12.2024). Το έτος έκλεισε με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 66% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 162%. Η κεφαλαιακή θέση της τράπεζας είναι ισχυρή, χωρίς αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (DTCs), με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,5% και δείκτη CET1 στο 11,0%.

Την ίδια στιγμή, η HSBC Malta, για της οποίας την εξαγορά από την CrediaBank αναμένονται οι εποπτικές εγκρίσεις, κατέγραψε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το 2025: Με δάνεια ύψους €2,8 δισ. και καταθέσεις €6,5 δισ. στις 31.12.2025, η τράπεζα κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €109 εκατ., ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 42% και ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, στο 24,1%.

Σε ό,τι αφορά τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της, η CrediaBank κινείται γύρω από τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες:

  1. Πρόκληση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς
  2. Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα
  3. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών
  4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A)

Η CrediaBank αυξάνει το μερίδιό της σε όλα τα επιχειρηματικά τμήματα, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) να αποτελούν σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης, καθώς παραμένουν σε μεγάλο βαθμό υποεξυπηρετούμενες από την αγορά. Η διαχείριση περιουσίας και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες προσφέρουν επίσης σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες ανάπτυξης. Η CrediaBank επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στο τμήμα wholesale, στην ενίσχυση της παρουσίας στη λιανική τραπεζική και στην αύξηση των εσόδων που δεν σχετίζονται με πιστώσεις. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται χωρίς συμβιβασμούς στα κριτήρια πιστοδότησης, με την τράπεζα να διατηρεί το κόστος κινδύνου υπό έλεγχο και με ελάχιστη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τα τελευταία χρόνια.

Μετασχηματισμός

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα μετασχηματισμού, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους €60 εκατ., το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία πελάτη σε όλα τα κανάλια και να δημιουργηθούν πρόσθετες λειτουργικές αποδοτικότητες.

Στη Μάλτα, σε ευθυγράμμιση με τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες της, η στρατηγική της CrediaBank επικεντρώνεται κυρίως στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εμπορικής τραπεζικής και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της προσωπικής τραπεζικής και των πηγών εσόδων από προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα wholesale η CrediaBank διακρίνει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε τομείς που παραμένουν υποεξυπηρετούμενοι, όπως τα ακίνητα και οι κατασκευές, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και ο κλάδος της φιλοξενίας, των υπηρεσιών εστίασης και των δραστηριοτήτων αναψυχής. Στη λιανική τραπεζική, η CrediaBank στοχεύει στην εισαγωγή σημαντικών παραγόντων ενίσχυσης αξίας, όπως μεγαλύτερη ευελιξία προϊόντων, απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες δανειοδότησης, ψηφιακές λύσεις, υπηρεσίες για νέους και επαγγελματίες και άλλες καινοτόμες υπηρεσίες.

Επισημάνθηκε επιπλέον πως η CrediaBank αναμένεται να διπλασιαστεί σε μέγεθος μετά την ενοποίηση της HSBC Malta και να εξελιχθεί σε έναν τραπεζικό όμιλο με ενεργητικό €16,4 δισ. και καταθέσεις €13,3 δισ. Ο Όμιλος CrediaBank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τις διαρθρωτικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, ενώ οι συνέργειες αναμένεται να περιλαμβάνουν παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Η CrediaBank έχει θέσει στρατηγικές προτεραιότητες για τη Μάλτα τόσο στους τομείς Wealth & Personal Banking όσο και στο Commercial Banking.

Οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του Ομίλου περιλαμβάνουν:

  • Επαναμόχλευση του ισολογισμού στην Ελλάδα, αύξηση μεριδίου αγοράς και επανεκκίνηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στη Μάλτα
  • Υγιές χαρτοφυλάκιο δανείων και θετικές τάσεις ποιότητας ενεργητικού
  • Ισχυρή ρευστότητα με ισχυρή βάση καταθέσεων
  • Ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα μέσω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου
  • Αναβάθμιση επαναμόχλευσης ισολογισμού και στις δύο αγορές
  • Ισορροπημένη ανάπτυξη βασισμένη σε όγκο, περιθώρια και προμήθειες
  • Βελτίωση της λειτουργικής μόχλευσης μέσω του προγράμματος μετασχηματισμού και των συνεργειών
  • Καθαρό χαρτοφυλάκιο, με επαρκείς προβλέψεις και ευνοϊκές μακροοικονομικές τάσεις που αντικατοπτρίζονται σε σταθερό κόστος κινδύνου
  • Πραγματικός φορολογικός συντελεστής του Ομίλου συνδυαστικά
  • Σταθερή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία που οδηγεί σε απόδοση στο ανώτερο εύρος 10% - 20% RoTE



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