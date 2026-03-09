Ο Τραμπ καλεί τη ναυτιλία να επιστρέψει στο Ορμούζ - Ελληνικό δεξαμενόπλοιο ανοίγει ξανά τη διαδρομή

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους εφοπλιστές να «δείξουν θάρρος» και να επαναλάβουν τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ναυτιλία αποφεύγει τη βασική ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη εξαιτίας του πολέμου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έγινε την ώρα που ένα δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων πραγματοποίησε ένα από τα πρώτα πλήρη ταξίδια από τον Κόλπο προς την Ασία από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Το Shenlong, χωρητικότητας περίπου 159.000 dwt και κατασκευής 2009, που διαχειρίζεται η Dynacom Tankers, συμφερόντων Γ. Προκοπίου, φόρτωσε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο και διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με προορισμό την Ασία.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, το δεξαμενόπλοιο εμφανίστηκε στις αρχές της εβδομάδας ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδίας, αφού προηγουμένως είχε διακόψει για περίπου πέντε ημέρες τη μετάδοση σήματος AIS κατά τη διάρκεια της διέλευσης από την περιοχή υψηλού κινδύνου.

Η διέλευση θεωρείται ενδεικτική της προσπάθειας να επανεκκινήσει σταδιακά η εμπορική ναυτιλία στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο, από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, μεγάλο μέρος του εμπορικού στόλου σταμάτησε να πραγματοποιεί διελεύσεις από το Ορμούζ.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει εκατοντάδες πλοία να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός της περιοχής ή να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές και φορτία. Για πολλές εταιρείες, η πραγματική δυσκολία δεν είναι μόνο ο στρατιωτικός κίνδυνος αλλά κυρίως το κόστος ασφάλισης και η απροθυμία των ασφαλιστικών οργανισμών να καλύψουν επιχειρήσεις σε εμπόλεμη ζώνη.

Στο περιβάλλον αυτό, η παρέμβαση του Λευκού Οίκου αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ροής πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, καθώς η παρατεταμένη διακοπή των μεταφορών έχει ήδη προκαλέσει έντονες πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να στείλει μήνυμα ότι η θαλάσσια οδός πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μηχανισμούς στήριξης της ναυτιλίας, μεταξύ των οποίων κρατικές εγγυήσεις για ασφάλιση πολεμικού κινδύνου και ενισχυμένη ναυτική παρουσία στην περιοχή.

Στόχος είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών και να αποφευχθεί μια παρατεταμένη διακοπή των ενεργειακών ροών που θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.