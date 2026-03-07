Το Κουβέιτ περιορίζει την παραγωγή πετρελαίου καθώς σταματούν οι εξαγωγές από τον Κόλπο

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στην παγκόσμια αγορά ενέργειας η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, καθώς το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή και τη διύλιση πετρελαίου λόγω της αδυναμίας μεταφοράς φορτίων μέσω του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με το CNBC, η κυβέρνηση της αραβικής μοναρχίας ανέφερε ότι τα δεξαμενόπλοια δεν μπορούν πλέον να διέλθουν με ασφάλεια από την περιοχή εξαιτίας των απειλών της Τεχεράνης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε προσωρινό περιορισμό της παραγωγής. Αν και δεν έγινε γνωστό πόσα βαρέλια ημερησίως αφαιρούνται από την αγορά, το μέτρο χαρακτηρίζεται προληπτικό και θα επανεξεταστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Το Κουβέιτ είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον ΟΠΕΚ, με ημερήσια παραγωγή περίπου 2,6 εκατομμυρίων βαρελιών τον Ιανουάριο. Η κρατική Kuwait Petroleum Corporation διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να επαναφέρει γρήγορα την παραγωγή στα προηγούμενα επίπεδα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η κρίση συνδέεται άμεσα με τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Πολλοί πλοιοκτήτες έχουν σταματήσει να στέλνουν δεξαμενόπλοια στην περιοχή, φοβούμενοι επιθέσεις από το Ιράν. Ως αποτέλεσμα, μεγάλες ποσότητες πετρελαίου συσσωρεύονται στις χώρες του Κόλπου χωρίς δυνατότητα εξαγωγής.

Η έλλειψη διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων αναγκάζει τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες να περιορίσουν την παραγωγή. Ήδη το Ιράκ έχει μειώσει την παραγωγή κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι εάν ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν διαρκέσει περισσότερο από τρεις εβδομάδες, οι χώρες του Κόλπου ενδέχεται να εξαντλήσουν πλήρως τη χωρητικότητα αποθήκευσης και να αναγκαστούν να κλείσουν ακόμη περισσότερες πετρελαιοπηγές. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ήδη οι αγορές αντιδρούν έντονα. Τα συμβόλαια Brent κατέγραψαν άνοδο περίπου 28% μέσα στην εβδομάδα, φθάνοντας τα 92,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έκλεισε στα 90,90 δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 1983.

Η κρίση επηρεάζει και την αγορά φυσικού αερίου, καθώς το Κατάρ αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μετά από επιθέσεις του Ιράν. Το Κατάρ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG, καυσίμου που χρησιμοποιείται ευρέως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανση.